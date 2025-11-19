HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

20 años del Festival de Cine Inédito, en carteles

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 01:00

C. J. V. Veinte años de vida a través de los carteles. El Festival de Cine Inédito, que alcanza su vigésima edición, se muestra a través de una exposición en el centro cultural Alcazaba, que podrá ser contemplada hasta el próximo día 30. El festival arranca mañana jueves. Su director, Ángel Briz, entiende que es importante enseñar el recorrido y los cambios que han sufrido los diseños de los carteles a lo largo de todos estos veinte primeros años.

«Cuando preparamos una edición del Inédito, lo primero que pensamos es la imagen del festival. Es lo que el espectador va a conocer antes, será la primera imagen que nos emocionará en las calles, en las redes y en la prensa. El cartel es el símbolo identitario de nuestro festival, y los diseñadores y diseñadoras que nos han acompañado este tiempo han sabido reducir a una imagen la identidad del Inédito», ha dicho. «Han dado forma visual a cada edición del certamen y reflejado el espíritu de cada edición desde el amor al cine y al Inédito en especial», agrega Briz.

