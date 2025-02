El alcalde de Mérida confirma que la Junta cerrará la Sala Trajano tras 70 años

Antonio Gilgado Mérida Viernes, 22 de noviembre 2024, 14:38 | Actualizado 14:51h. Comenta Compartir

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ya mostró su preocupación el lunes cuando vio el borrador de los Presupuestos de Extremadura y se ... percató en dos partidas relacionadas con Cultura. Por un lado, dijo, no aparecía ningún epígrafe para el festival MUM que reúne a músicos con programadores de festivales. Las jornadas profesionales de la música se llevan organizando desde hace ocho años en Mérida y ahora la Junta, según sospecha el alcalde, traslada el MUM a Badajoz. La otra duda era el futuro de la Sala Trajano. Se trata de la única sala de teatro gestionada directamente desde la consejería de Cultura. No hay un consorcio o patronato intermedio. El alcalde también dijo el lunes que no había ninguna asignación para la Sala Trajano para 2025.

Noticia relacionada Casi tres millones para la conexión ferroviaria de Expacio Mérida Ahora corrobora sus sospechas: «Se confirma que la Sala Trajano cierra definitivamente y dejará de ser un foco cultural y teatral de la ciudad de Mérida tras más de 70 años ofreciendo cultura», afirma. No comparte la clausura y no comparte la cesión al Instituto de la Juventud. «La Junta ha improvisado una cesión para el Instituto de la Juventud de Extremadura sin tener plan alguno, ni programación, y lo más importante, sin que nadie en el Consejo de Capitalidad conociera esta noticia ni supieran las partidas presupuestarias para este uso, por tanto es una auténtica improvisación porque si tuvieran un plan lo hubieran anunciado públicamente», argumenta. Sin la Sala Trajano ya en la oferta teatral para 2025, ahora falta por ver si se retoma el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Junta para financiar la programación del María Luisa. Se firmó hace dos años, pero ha quedado en suspenso hasta que se adjudique.

