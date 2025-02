Casi tres millones para la conexión ferroviaria de Expacio Mérida

A. Gilgado MÉRIDA. Viernes, 22 de noviembre 2024, 07:32 Comenta Compartir

El borrador del presupuesto de la Junta incluye casi cuarenta partidas dispersas que benefician de una forma u otra a Mérida. El montante total ... asciende a 54,3 millones de euros. En términos comparativos la Junta aumenta su aportación en la ciudad porque la inversión de 2024 se queda en 44,7 millones de euros. La Junta estima que el repunte es del 21%, pero esta lectura no coincide con la que hace el Ayuntamiento. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, explicó cuando vio el borrador que es un salto trucado porque se suman partidas ya asignadas este año y como no se han ejecutado se cuentan otra vez. Sumar dos veces lo mismo, explica el alcalde, no es aumentar un 21%.

Entre las infraestructuras que trae el presupuesto destaca la conexión ferroviaria del polígono empresarial de la carretera de Sevilla, Expacio Mérida. Aporta la Junta 2,9 millones euros. También financia con un millón de euros la instalación de una pasarela sobre las vías de la estación de Adif para poder acceder desde el Albarregas y no rodear por Santa Eulalia. En Sanidad, destaca la construcción de un edificio de farmacia centralizado y automatizado en el hospital de Mérida por 2,5 millones de euros y la ampliación del servicio de salud mental con una inversión de 275.231 euros. Noticia relacionada Estas son las inversiones más destacadas del proyecto de Presupuestos de la Junta para 2025 En el apartado de Educación, recoge una serie de obras y mejora en colegios e institutos públicos por 4,6 millones de euros. Desde la Junta explican que esta inversión es muy necesaria porque el parque de colegios e institutos públicos de Mérida estaban desatendidos por la anterior consejera de Educación, que dejó muchas obras pendientes sin financiar y los centros han ido deteriorándose. Pero hay dos inversiones claves que Mérida esperaba relanzar en las cuentas de 2025 y que no han llegado: el sexto puente sobre el Guadiana y la piscina climatizada olímpica en Nueva Ciudad. Desde la Junta ya han explicado al Ayuntamiento que el puente y la piscina deben abordarse con el compromiso de otras administraciones porque trasciende a la capacidad financiera de ambos. El consejero de presidencia, Abel Bautista, explica que los 54 millones de euros confirman el compromiso del gobierno regional con la ciudad de Mérida. Recuerda, por ejemplo, que habrá este año también una aportación para que Mérida termine su depuradora de agua potable. El alcalde de Mérida hace una valoración muy negativa del borrador. Aclara que se cierra 2024 con un 41% de lo presupuesto sin ejecutar. Por eso cree que lo que se presenta para 2025 es una cuenta general inflada y que tampoco se va a cumplir. Y ha puesto como ejemplo la partida para el centro sociosanitario, valorado en 8 millones de euros, pero que cuando se licite y empiece la ejecución no se habrá gastado ni un euro en 2025. Cree que en el Consejo de Capitalidad, donde se evalúan las inversiones para la ciudad, se deben recoger partidas y obras de mejora. Como la que se fijó por ejemplo hace dos años con el desdoblamiento de la carretera del polígono industrial El Prado. «Estos presupuestos, indistintamente del color que se les quiera teñir, no tienen ni una obra necesaria para Mérida», sentencia el alcalde.

