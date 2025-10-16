HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Un hombre, en estado crítico tras el incendio de una vivienda en Badajoz
El alcalde, junto a otros intervinientes en las jornadas, este miércoles, en el Hospital emeritense. HOY

El alcalde emeritense destaca la humanización como valor en cuidados críticos

Interviene en las terceras jornadas que se desarrollan en el Hospital de Mérida

R. H.

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:00

Comenta

El Hospital de Mérida acogió este miércoles las terceras Jornadas Extremeñas de Humanización en Cuidados Críticos, organizadas por la Consejería de Salud. El alcalde, Antonio ... Rodríguez Osuna, fue uno de los intervinientes en su inauguración y destacó la importancia de este tipo de encuentros que sirven para poner en valor el trabajo que se hace en las UCIs (Unidad de Cuidados Intensivos).

