El alcalde emeritense destaca la humanización como valor en cuidados críticos

El Hospital de Mérida acogió este miércoles las terceras Jornadas Extremeñas de Humanización en Cuidados Críticos, organizadas por la Consejería de Salud. El alcalde, Antonio ... Rodríguez Osuna, fue uno de los intervinientes en su inauguración y destacó la importancia de este tipo de encuentros que sirven para poner en valor el trabajo que se hace en las UCIs (Unidad de Cuidados Intensivos).

Rodríguez Osuna agradeció «en nombre de la ciudad la puesta en marcha de este tipo de proyectos que »humanizan la asistencia sanitaria y el trato a los pacientes, que «va más allá y pone por delante a las personas».

El alcalde resaltó la promoción de una atención sociosanitaria centrada en la humanización como valor principal para mejorar la calidad de los servicios de salud que se brinda a los pacientes.

Las Jornadas Extremeñas de Humanización en Cuidados Críticos son un evento anual que reúne a profesionales de la salud, expertos en medicina y pacientes para promover la humanización en la atención de pacientes críticos. Se centran en la importancia de la empatía, la comunicación efectiva y la calidad de los cuidados en situaciones críticas.