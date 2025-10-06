68.000 personas del área de salud de Mérida deben recibir la vacuna de la gripe
La nueva campaña, que arranca en una semana, fija en algo más de 42.000 personas la población diana para la recibir de la covid
Lunes, 6 de octubre 2025, 08:29
En ocho días semana, el martes 14, empieza de forma oficial la vacunación contra la gripe y la covid en Extremadura. El Servicio ... Extremeño de Salud indica a este diario que en el caso del área de Mérida son 68.000 personas las que deben recibir la de la gripe y algo más de 42.000 la de la covid.
Son el número de ciudadanos que se catalogan como población diana. Bajo esta denominación se incluyen todas las personas a partir de los 60 años de edad y a las menores de esa edad que reúnan alguna de las condiciones de riesgo establecidas.
De forma concreta, se pueden vacunar también las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, y mujeres durante el puerperio, hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo.
Asimismo, pueden recibir la dosis las personas convivientes con aquellos que tienen alto grado de complicaciones si enferman de estas patologías.
6.700 niños
También deberán vacunarse los profesionales imprescindibles de servicios críticos y esenciales. Esto es, personal de centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, así como trabajadores en servicios públicos esenciales como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y bomberos.
Desgranando los datos facilitados por la Consejería de Salud a HOY, la población diana contra la gripe asciende a 68.686 personas en el área de salud emeritense. Son 6.779 niños de 6 meses nacidos hasta el 1 de enero de2020; 13.707 de 6 a 59 años con condiciones de riesgo y 48.200 personas de 60 años y por encima de esta franja de edad.
En el caso de la covid, la población diana en el área de Mérida suma 42.431 personas, de las que 25.146 son mayores de 70 años.
Según el calendario del SES, la vacunación comenzará el próximo 14 de octubre y se prolongará hasta el 31 de enero, sin descartarse la posibilidad de ampliarla en función de la situación epidemiológica del momento.
Con el inicio del otoño comienza la temporada de la circulación de virus respiratorios. Los que más se están detectando en esta fase inicial de la temporada son los SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS), junto a otros como rinovirus y adenovirus.
Esto refleja, dicen los expertos médicos, la circulación de varios virus desde el inicio de la campaña aunque todavía en niveles considerados moderados.
La campaña pasada solo se vacunó el 58% en Extremadura
Con pandemia pero, sobre todo, sin pandemia, el mensaje que se reitera por parte de las autoridades sanitarias es el que hay que recibir protección frente a los virus respiratorios. Y eso se consigue con las vacunas. Cuesta que ese mensaje cale en el conjunto de la población extremeña que debe recibirlas. Según el balance del SES de la campaña de vacunación pasada, la vacuna contra la covid apenas se la puso el 29% de la población diana a la que se le podía administrar en el conjunto extremeño. Algo mejor, pero lejos de lo deseable, fue el porcentaje que personas que se puso la vacuna contra la covid. Fue el 58% del total posible. Al menos el SES trasladó una buena nueva: aumentó el número de sanitarios vacunados
