HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre se vacuna contra la gripe en el centro de salud Obispo Paulo el 14 de octubre del año pasado. J. M. Romero

68.000 personas del área de salud de Mérida deben recibir la vacuna de la gripe

La nueva campaña, que arranca en una semana, fija en algo más de 42.000 personas la población diana para la recibir de la covid

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:29

Comenta

En ocho días semana, el martes 14, empieza de forma oficial la vacunación contra la gripe y la covid en Extremadura. El Servicio ... Extremeño de Salud indica a este diario que en el caso del área de Mérida son 68.000 personas las que deben recibir la de la gripe y algo más de 42.000 la de la covid.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  3. 3

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  4. 4 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  5. 5 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  6. 6 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy 68.000 personas del área de salud de Mérida deben recibir la vacuna de la gripe

68.000 personas del área de salud de Mérida deben recibir la vacuna de la gripe