68.000 personas del área de salud de Mérida deben recibir la vacuna de la gripe

En ocho días semana, el martes 14, empieza de forma oficial la vacunación contra la gripe y la covid en Extremadura. El Servicio ... Extremeño de Salud indica a este diario que en el caso del área de Mérida son 68.000 personas las que deben recibir la de la gripe y algo más de 42.000 la de la covid.

Son el número de ciudadanos que se catalogan como población diana. Bajo esta denominación se incluyen todas las personas a partir de los 60 años de edad y a las menores de esa edad que reúnan alguna de las condiciones de riesgo establecidas.

De forma concreta, se pueden vacunar también las embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, y mujeres durante el puerperio, hasta los seis meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo.

Asimismo, pueden recibir la dosis las personas convivientes con aquellos que tienen alto grado de complicaciones si enferman de estas patologías.

6.700 niños

También deberán vacunarse los profesionales imprescindibles de servicios críticos y esenciales. Esto es, personal de centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, así como trabajadores en servicios públicos esenciales como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil y bomberos.

Desgranando los datos facilitados por la Consejería de Salud a HOY, la población diana contra la gripe asciende a 68.686 personas en el área de salud emeritense. Son 6.779 niños de 6 meses nacidos hasta el 1 de enero de2020; 13.707 de 6 a 59 años con condiciones de riesgo y 48.200 personas de 60 años y por encima de esta franja de edad.

En el caso de la covid, la población diana en el área de Mérida suma 42.431 personas, de las que 25.146 son mayores de 70 años.

Según el calendario del SES, la vacunación comenzará el próximo 14 de octubre y se prolongará hasta el 31 de enero, sin descartarse la posibilidad de ampliarla en función de la situación epidemiológica del momento.

Con el inicio del otoño comienza la temporada de la circulación de virus respiratorios. Los que más se están detectando en esta fase inicial de la temporada son los SARS-CoV-2, gripe y virus respiratorio sincitial (VRS), junto a otros como rinovirus y adenovirus.

Esto refleja, dicen los expertos médicos, la circulación de varios virus desde el inicio de la campaña aunque todavía en niveles considerados moderados.