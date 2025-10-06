Unas 20.000 personas pasan por la Feria del Coleccionismo en Mérida La organización anuncia que los días 10 y 11 de octubre del próximo año volverá a celebrarse en las instalaciones de Ifeme

Pasillo repleto de público en la jornada del sábado en Ifeme, para la Feria del Coleccionismo.

Éxito de público y de ventas. Así califica la organizadora de la primera feria internacional del coleccionismo de Mérida las jornadas vividas el fin de semana en las instalaciones de Ifeme. Estima que unas 20.000 personas han pasado por la instalación ferial emeritense, «que se quedaba pequeño por momentos con tal afluencia de público». En Ifeme cerca de 150 comerciantes expusieron sus productos para la compra-venta en los más de 3.500 metros cuadrados habilitados para ello.

Señala la organización que participantes y visitantes llegados de todos los puntos del país incluyendo las islas y países vecinos como Portugal, Francia o Andorra, además de Bélgica, Alemania y Reino Unido han estado presente en la feria.

Su director, Juan Carlos Ojeda, destaca que el éxito está es el «trabajo constante realizado durante todo el año» para intentar reunir a los mejores comercios especializados manteniendo el contacto con ellos y así poder dotar el evento de una gran variedad de productos. «Para que todos puedan encontrar esos objetos faltantes en sus colecciones y agradece enormemente a todas la personas que han pasado por el recinto de una forma u otra», ha agregado.

En la zona de exposiciones se pudo disfrutar de una magnífica muestra de muñecas Nancy y barriguitas de todas las épocas, así como cientos de juguetes clásicos además de muñecos relacionados con el mundo del videojuego árcade y el cine.

En el área de compraventa se podía encontrar sellos, monedas, billetes, lotería, calendarios de bolsillos, marca páginas, pin´s, cromos, dedales, postales, llaveros, fotos, playmobil, miniaturas, pegatinas, videojuegos, posavasos, azucarillos, chapas, vitolas, etiquetas, lego, muñecos pez, madelman, servilletas, kínder, militaría, tebeos o discos. También se vieron libros, ceniceros, mecheros, minerales, carteles, relojes, star wars, muñecas, vasos, coca cola, lápices, tarjetas telefónicas, perfumes en miniatura, barajas de cartas, tapones, abanicos, scalextric, muñecos reborn , artículos manga y coches a escala.

Ojeda sostiene que un 80% de los comerciantes que estuvieron el pasado fin de semana en la capital extremeña han confirmado su presencia para el año que viene. Su segunda edición internacional en Mérida serán los días 3 y 4 de octubre y vaticina un nuevo éxito.

No obstante, la asociación encargada de la organización del evento prepara un evento anterior en la próxima primera, los días 7 y 8 de marzo en Villanueva de la Serena, donde se lleva realizando con enorme éxito durante catorce ediciones consecutivas.

