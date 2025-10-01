La Feria del Coleccionismo de Mérida ofrece este fin de semana productos de 150 expositores La organización espera la afluencia de unas 15.000 personas en las instalaciones de Ifeme, a las que se podrá acceder de forma gratuita

Celestino J. Vinagre Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:29

Cita este fin de semana en Mérida con la primera edición de la Feria del Coleccionismo Emerita Augusta. Será el «mayor evento de coleccionistas de todas las temáticas a nivel nacional», asegura su promotor, Juan Carlos Ojeda. Juguetes clásicos, monedas, sellos, carteles de cine, pegatinas, minerales...la selección es variada. Anuncia que en las instalaciones de Ifeme cerca de 150 comerciantes expondrán sus productos para la compra-venta en los más de 3.500 metros cuadrados habilitados para ello. Con entrada gratuita, tendrá horario ininterrumpido el sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14:30.

En esta cita catalogada de internacional para coleccionistas, ha explicado Ojeda, se podrán encontrar sellos, monedas, lotería, llaveros, pins, chapas, juguetes, comics, tebeos, cromos, miniaturas, calendarios de bolsillos, marcapáginas, discos, muñecas, playmobil, lego, postales, minerales, videojuegos, funko, manga, pez, kinders, carteles de cine, pegatinas o muñecos reborn.

La gran zona de compraventa se desarrollará en el pabellón 1 mientras que el 2 estará destinado para las diferentes exposiciones y zona de intercambio donde en la mañana del sábado se llevará a cabo una quedada de cromos y cartas coleccionables. Además de la venta se intenta fomentar el tradicional trueque entre los coleccionistas, siendo la feria un punto de encuentro para todos ellos «donde poder realizar de forma cómoda estos intercambios y así completar sus diferentes colecciones».

Destaca a su juicio en el ámbito de las exposiciones una dedicada a las muñecas Nancy de Famosa y Barriguitas de diferentes épocas así como juguetes clásicos de los años 70 a los 90. Además de estas habrá otras bastante llamativas relacionadas con el mundo de los videojuegos y el cine.

Otra novedad a tener en cuenta será la presencia del Record Guinness Ángel Álvarez, el mayor coleccionista de llaveros del mundo, con una colección de cerca de 100.000 unidades. Estará todo el fin de semana en la feria.

Dice Ojeda que gracias a este evento la ocupación hotelera en la ciudad roza el cien por cien y que espera una gran afluencia de personas llegadas no solo de todas las comunidades autónomas de nuestro país, sino de otros países como Portugal, Andorra, Francia, y Alemania, que ya han confirmado su presencia.

Se trata de un evento organizado por la empresa Fefiex y que cuenta con el apoyo y colaboración del Ayuntamiento de Mérida. Juan Carlos Ojeda resalta que a pesar de ser la I Edición en la capital extremeña tiene el «aval de venirse realizando de manera muy exitosa» en Villanueva de la Serena durante quince años.

Se ha editado un matasellos personalizado de Correos con el logotipo de la feria que irá estampado en sobres y postales conmemorativos que se podrán adquirir en la mesa de organización junto con un sello oficial de curso legal, pins y pulseras del evento.