Un sorteo muy lento

Fue un sorteo extraño porque durante 71 minutos no pasó nada. Pasaron las dos primeras tablas sin que saltara la sorpresa, sin que los bombos escupieran alguno de los trece principales premios. Eran todo pedreas -que cien euros al décimo nunca vienen mal- y el sorteo no llevaba el ritmo que en años anteriores. Bien sea por el nerviosismo de los chavales del colegio de San Ildefonso bien porque se estaba haciendo todo con demasiada calma, el caso es que la Lotería de Navidad no enganchó como en otras ocasiones.

Hubo picos, como cuando en once minutos se cantaron tres premios; o cuando la diosa Fortuna quiso que dos premios salieran de forma consecutiva. Pero la tónica general fue la de aburrimiento. El último premio, el segundo cuarto salió en el último alambre de la séptima tabla. Todavía quedaban dos tablas y pico de pedreas; y eran las 12:48 horas. Todavía quedaba una hora más de sorteo. Demasiado largo.