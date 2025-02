Si devuelves un décimo agraciado de la Lotería de Navidad que no es tuyo tienes derecho a parte del premio Descubre qué ocurre si encuentras un boleto premiado y lo denuncias ante la Policía Nacional

Comienza la cuenta atrás para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Cada 22 de diciembre los niños de San Ildefonso son los encargados de cantar todos los premios del sorteo más popular que se celebra en España. El Teatro Real de Madrid es el lugar elegido para celebrar el sorteo de la Lotería de Navidad.

En las casi cinco horas de ceremonia, con este sorteo de gran popularidad muchos españoles pueden convertirse de un día para otro en agraciados de la Lotería de Navidad. Además de la gran cantidad de premios que reparte, este sorteo es conocido por dar el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas. El premio más deseado por todos los jugadores de la Lotería de Navidad es el Gordo, que otorga 400.000 euros por boleto premiado.

No es muy habitual, pero ¿qué pasa con aquellos que encuentren un décimo de la Lotería de Navidad premiado que no es suyo? Seguro que si encuentras un boleto con premio algún conocido te dirá que te lo quedes y que la suerte ha llamado a tu puerta. Más de uno se quedaría con el décimo y más si tiene premio, pero ¿qué pasa si encuentras un boleto y te lo quedas? Los que escogerían esta opción seguro que no saben que están cometiendo un delito.

Siempre que encuentres un décimo que no es tuyo debes acudir a la Policía, ya que si decides cobrarlo, pueden llegar a acusarte de un delito de apropiación indebida, recogido en el Código Penal y que te obligaría a devolver la cantidad recibida. Puede que te preguntes cómo es posible que las administraciones detecten que no eres dueño del boleto, pero existe una explicación. Aunque los décimos no se compran a nombre de nadie, adquirirlos sí genera una posesión por parte de quien la compra.

Esto se ha visto reflejado en varias sentencias, en las que se obligó a personas que habían encontrado algún décimo de lotería premiado a devolver lo cobrado, además de tener que pagar costas judiciales al dueño legítimo del décimo. Si eres honrado y decides devolver el décimo premiado te llevarás un pellizco. Por actuar como es debido de acuerdo a la ley vigente, tienes derecho a recibir una compensación del 10% del valor total del premio.

Evitar problemas si pierdes un décimo de la Lotería de Navidad

Para evitar perder un décimo de la Lotería de Navidad lo más recomendable es hacer una fotografía del décimo que has adquirido, para que conste el número y serie del mismo, demostrando que es tuyo. También se puede apuntar el número del Documento Nacional de Identidad (DNI) en el reverso del boleto para que quede constancia de la identidad del dueño.

En caso de perder un boleto, lo mejor es ir cuanto antes a la Policía Nacional o Guardia Civil e interponer una denuncia, lo que provocará que se pueda paralizar el pago en caso de que quien lo haya encontrado intente cobrarlo.

