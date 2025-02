Natalia Reigadas Badajoz Miércoles, 22 de diciembre 2021, 11:42 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Antonio Pacheco volvía este martes de Mérida por carretera y vio un Tesla, un coche eléctrico que siempre ha soñado con tener. «Sentí que me iba a tocar la Lotería y cuando llegue a la administración (es propietario de una en la calle López Prudencio de Badajoz) le dije a mi socia: o nos toca o toca aquí». Su premonición se cumplió. Pacheco tendrá que esperar para conducir un coche eléctrico, pero los beneficios de su negocio se van a disparar los próximos meses porque en esta Lotería de Navidad ha repartido el mayor premio de Extremadura.

La administración de Antonio Pacheco, la número 3 de Badajoz, ha repartido un millón de euros del tercer premio, que ha salido pasadas las 11.30 horas de la mañana. Se trata del número 19517 y ha sido vendido en la administración junto a la Plaza de España. Este establecimiento ha vendido en total 20 décimos, agraciado cada uno con 50.000 euros.

La administración, junto al Mesón Lisboa, es la que vende los números a los trabajadores del Ayuntamiento de Badajoz y de la Diputación Provincial. «¿Es el número de Diputación?», preguntaba una funcionaria nada más conocerse el premio. Pero no ha sido así. El 19517 no es un número de abono de esta administración y solo saben que se ha vendido décimo a décimo en ventanilla, por lo que estará muy repartido. Los agraciados no se han acercado a López Prudencio para festejarlo.

A este establecimiento, además, se acercan muchos visitantes que hacen turismo o compras en Badajoz, por lo que podría ocurrir que se hubiese escapado de la ciudad. Además del millón de euros, la misma administración pacense también ha repartido 150.000 euros gracias a la pedrea del 19217 (solo difiere una cifra del tercero). Un número abonado suyo que han vendido prácticamente toda la serie.

María Nieves Estebán, otra de las socias de este negocio, estaba feliz. La administración lleva abierta 30 años, pero esta autónoma se quedó con la concesión hace tres y es el primer premio importante que ha vivido. «Siempre veía las imágenes de los loteros celebrando y me reía, pero ahora lo entiendo. De verdad que, aunque no te toque a ti, hace mucha ilusión y sabemos que nos servirá para promocionarnos y que venga más gente».

Temas

Lotería de Navidad 2020