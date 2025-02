El 25296 reparte 200.000 euros en la administración 'Marinita' de Zafra

david apolo garcía Jueves, 22 de diciembre 2022, 15:49 | Actualizado 17:15h. Comenta Compartir

El cuarto premio de la Lotería de Navidad 2022 ha caído en Zafra, concretamente en la administración Número 1 Marinita», repartiendo 200.000 euros al número 25296.

Agustín Pérez, regente de la administración, se ha mostrado muy contento e ilusionado, pero también un poco confuso, porque todavía no se cree que la administración haya repartido el cuarto premio. «Estaba tranquilo en mi casa cuando me ha llamado la delegada de Badajoz diciéndome que había dado un premio. Si no llega a ser por eso, ni me hubiera enterado porque no estaba viendo ni el sorteo», ha indicado muy emocionado mientras descorchaba la botella de cava.

En total han sido 10 los décimos los que se han vendido de este número premiado con 20.000 euros cada uno de un billete suelto que se adquirió probablemente en verano, según ha contado el administrador. «Durante esos meses es cuando la gente de fuera viene más a comprar, pero espero que alguna parte haya tocado aquí en la ciudad», cuenta Agustín.

Para la administración número 1 de 'La Marinita' esto supone un nuevo reconocimiento y una gran recompensa después de todo el trabajo con la campaña de Navidad. Además, añaden un nuevo premio a los ya repartidos durante más de 80 años. «Para los loteros el dar un premio es una satisfacción y nosotros, afortunadamente, hemos dado muchísimos. El más gordo fue una Primitiva y en pesetas», recuerda.

El administrador espera que, como cada año, estos días que vienen sean bastante intensos y más ahora que han vendido un cuarto premio, pero lo que no les va a faltar es la alegría y una sonrisa en la cara porque, gracias a ellos, hay diez personas que siempre van a recordar el 25296.