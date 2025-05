'El Niño' deja más de un millón y medio de euros en Extremadura

R. H. Sábado, 6 de enero 2024, 12:37 | Actualizado 18:20h. Comenta Compartir

El sorteo extraordinario de la lotería de 'El Niño' de este 6 de enero ha traído la suerte a Extremadura, donde ha repartido más de un millón y medio de euros del primer y tercer premio. El Gordo, que ha caído en el número 94974 y ha estado muy repartido por todo el país, está dotado con 200.000 euros al décimo y se ha vendido en cinco administraciones de tres localidades extremeñas, concretamente, en Almendralejo, Miajadas y Plasencia.

En Plasencia 'El Niño' ha dejado un total de 625.000 euros repartidos en un décimo del primer premio en la administración número 4 de la calle del Sol y dos décimos del primero y uno del tercero en La Cereza de Oro, la administración del centro comercial Carrefour.

Antonio Merino, el dueño de la administración número 4, señala que este primero significa mucho para un establecimiento al que solo le falta vender un Gordo de Navidad para completar todos los grandes premios de la Lotería Nacional. Merino vendió este décimo tradicional (no de máquina) el 23 de diciembre pasado y cree, por las fechas, que se trata de algún vecino de Plasencia, aunque al mediodía de este sábdo no había aparecido el ganador, que se mete en el bolsillo 200.000 euros, un botín más que jugoso para iniciar el año.

En el caso de 'La Cereza de Oro', su dueño, José Nemesio Antonio celebraba la buena racha del establecimiento, que en sorteo de Navidad vendió un décimo del primero y cuatro del quinto. «Después del día 22 esto fue una locura», señala incidiendo en el círculo virtuoso que se genera cuando una administración empieza a dar premios y, casi de forma automática, se empiezan a incrementar las ventas, informa Cristina Núñez.

Ampliar Manuela Alfaro, de la administración número tres de Almendralejo. PACO GALEANO

En Almendralejo, se han vendido dos décimos, uno en la administración número tres, situada en la carretera de Santa Marta, 71, y el otro en el despacho receptor número 7.825 de la calle Escribano, 38, regentado por Javier Brito, que ya dio un quinto premio en el sorteo de Navidad.

Manuela Alfaro, propietaria de la administración número tres desde que falleció su madre, también vendió tres décimos del Gordo de Navidad en el pasado sorteo del 22 de diciembre. En total, repartió en la localidad 1,2 millones de euros, 200.000 euros por décimo.

La lotera se mostraba visiblemente emocionada este sábado ante los medios: «Esto ha sido una lluvia de millones, en menos de diez días hemos repartido tres grandes premios».

En Miajadas Antonio Jesús Masa y su hija Laura Masa, propietarios de la Administración número 1, situada en la Plaza Polo Benito 2-local, y conocida como 'El tomate de oro', aún no pueden creer que hayan repartido la mayor suerte del Día de Reyes. Se trata de un décimo físico que consiguieron a través de una nueva iniciativa de intercambio de décimos sueltos con otras administraciones del país en una reunión conjunta que tuvieron en Madrid.

Antonio Jesús Masa y su hija Laura Masa. C. G.

De hecho, Laura Masa le dedica este premio a un compañero de Salamanca que falleció hace dos días, con quien intercambió 100 décimos: «Estoy segura de que él ha tenido algo que ver».

Aunque aún no saben quién puede ser el ganador, al ser sólo un décimo, esperan que sea alguien del pueblo. «Ha pasado mucha gente por aquí en estas fechas, tanto de Miajadas como de fuera. Ojalá podamos dar muchos premios más y más cuantiosos a partir de ahora, sé que lo vamos a repartir tarde o temprano, estoy segura».

Esta mañana, al finalizar de ver el sorteo no sabían que habían dado un premio, al ser un número suelto. Han sido las llamadas de compañeros de Málaga y Sevilla los que les han dado la buena nueva.

Antonio Jesús afirma que la satisfacción que sienten no se puede explicar, puesto que es el primer premio navideño que da en sus 40 años en el gremio. «Son muchos años y me emociono, es un trabajo muy duro el que hacemos día a día hasta altas horas. He dado premios gordos, pero la satisfacción de un premio en estas fechas, es insuperable», informa Celia García.

Tercer premio

También el tercer premio ha dejado un buen pellizco en la región. El 57033, premiado con 25.000 euros al décimo, ha ido a parar a Badajoz capital, Llerena, Don Benito, Plasencia y Moraleja.

Tanto en Badajoz como en Llerena se han vendido diez décimos de este tercero, que suman 500.000 euros. «Es una felicidad inmensa porque seguramente le habremos hecho una gracia a diez afortunados que tienen el billete de la serie que hemos vendido», declaraba a HOY el lotero llerenense, que ya dio otro premio importante en el sorteo de Navidad, informa Paco Díaz.

Ampliar Celebrando el tercer premio en la administración número 2 de Llerena. PACO DÍAZ

En la capital pacense el tercero lo ha repartido la admistración número 1, situada de Sinforiano Madronero, mientras que en Llerena lo ha vendido la número dos, en la calle La Carcel, 1.

La lotera de la administración pacense, Ana Florencio Prior, explicaba a este diario como recibía la noticia: «Estaba recogiendo regalo en casa de mi madre cuando me han llamado por teléfono para decirme que habíamos repartido el tercer premio», ha dicho Ana nada más bajarse del coche.

Ampliar Ana Florencio Prior. PAKOPÍ

Contenta por haber vendido 250.000 euros en premios, 25.000 euros por décimo, Ana ha llegado hasta su administración con parte de los regalos de Reyes puestos. «Estoy de estreno, la cazadora, el bolso, las zapatillas, los pendientes», ha bromeado. Sin parar de saludar a los vecinos que pasaban por la calle, Ana ha agradecido las muestras de cariño. «Es una alegría, el miércoles ya dimos el primero premio de la bonoloto», ha afirmado.

El revuelo en la puerta del establecimiento ha hecho que se acercasen varios residentes de la zona. «Ya hemos acertado con la administración, ya solo nos falta acertar con el décimo», ha bromeado algún cliente poco afortunado pero con buen humor, informa José Manuel Martín.

Por su parte, el segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha sido para el número 89.634, que se ha vendido íntegramente en la administración número 12 de Móstoles, en Madrid.