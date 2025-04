Rutte enfría el plan de Zelenski para el inmediato ingreso de Ucrania en la OTAN

Trump responsabiliza al líder ucraniano del comienzo de la guerra

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, culpó este jueves a Ucrania, aliado de Estados Unidos, de la invasión de Rusia, argumentando que el presidente, Volodímir Zelenski, había fallado en su deber de detener las hostilidades antes de que comenzaran. Los comentarios, hechos durante una entrevista en un podcast que lo apoya, provocaron una reacción inmediata, con los críticos acusando al expresidente de 78 años de ser un «traidor» y un «idiota».

«Zelenski es uno de los mejores vendedores que he visto. Cada vez que viene, le damos 100.000 millones de dólares. ¿Quién más recibió esa cantidad de dinero en la historia? Nunca ha habido nadie», señaló Trump al podcast PBD, con dos millones de suscriptores. «Y eso no significa que no quiera ayudarlo, porque me siento muy mal por esa gente. Nunca debió dejar que esa guerra comenzara», matizó.