Zelenski reclama el despliegue de armas de «disuasión no nuclear» en Ucrania El presidente de Kiev presenta ante el Parlamento su «plan de victoria», que también aboga por un ingreso inmediato en la OTAN

Rafael M. Mañueco Corresponsal. Moscú Miércoles, 16 de octubre 2024 | Actualizado 17/10/2024 11:43h.

Volodímir Zelenski ha presentado este miércoles ante los diputados de la Rada Suprema (Parlamento unicameral de Ucrania) su «plan de victoria» para doblegar a Rusia en 2025 y poner fin a la actual invasión de su país. Este documento está ya a disposición del presidente estadounidense, Joe Biden, y de los dos candidatos a las elecciones de noviembre, Kamala Harris y Donald Trump, entregado durante el reciente viaje de Zelenski a EEUU, y este jueves lo recibirán también los líderes europeos, a cuya cumbre acude también el primer mandatario ucraniano.

El plan consta de cinco puntos y tres anexos secretos. El primer punto contempla el ingreso de Ucrania en la OTAN «ahora». El segundo punto prevé continuar la actual ofensiva en la región rusa de Kursk y en otros posibles territorios rusos además del levantamiento de las restricciones a ataques de largo alcance en el interior de Rusia. El tercero pretende el despliegue en Ucrania de armas de «disuasión estratégica» no nuclear.

El Cuarto punto se refiere al fortalecimiento del potencial económico de Ucrania, mediante acuerdos con Bruselas y Washington sobre inversiones y extracción de recursos naturales, también mediante el aumento de las sanciones contra Moscú. El quinto y último punto habla ya de la posguerra, del papel del Ejército ucraniano en la defensa de la Alianza Atlántica. El segundo, tercer y cuarto punto contienen claúsulas secretas. Zelenski cree que, si se aplica tal plan, «la guerra podrá terminar antes de finales del próximo año».

«Si no nos fortalecemos ahora, será Putin quien lo haga»

A su juicio, «el hecho de que Ucrania no fuera miembro de la OTAN fue lo que llevó a la Federación de Rusia a invadir nuestra seguridad (…) Putin debe ver que sus cálculos geopolíticos están fallando. Los rusos deben sentir que su zar ha perdido geopolíticamente frente al mundo». El presidente ucraniano señaló además que el actual momento es crítico, ya que, según su opinión, «si nosotros y nuestros socios no nos fortalecemos ahora, será Putin quien se fortalezca significativamente el próximo año».

Zelenski volvió a denunciar que Corea del Norte «está actualmente en coalición con Putin, y la Inteligencia ucraniana ha constatado, no solo el envío de armas norcoreanas a Rusia, sino también la transferencia de mano de obra y trabajadores a las fábricas para reemplazar a los que murieron en la guerra». «Además de Corea del Norte, la coalición también incluye a Irán, que coopera activamente con Rusia, y China, ya que a pesar de las declaraciones de intención de lograr la paz, Pekín se abstiene de tomar medidas serias y efectivas para detener a Putin y las violaciones del estatuto de la ONU», añadió.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha reaccionado señalando que todavía no conoce a fondo el «plan de victoria» ucraniano, pero lo descalificó de antemano afirmando que «lo más probable es que este sea el mismo plan de los estadounidenses de luchar contra nosotros hasta el último ucraniano». El pasado 23 de septiembre, Peskov aseguró que Putin estaría dispuesto a «estudiar» el «plan de victoria» de Zelenski en cuanto se dé a conocer de forma «oficial». El presidente ucraniano dijo después que la paz está más cerca a lo que el jefe de prensa de la Presidencia rusa respondió que la Operación Militar Especial (SVO en sus siglas en ruso), nombre con el que las autoridades rusas se refieren a la invasión de Ucrania, «terminará tan pronto como se logren sus objetivos». «Para nosotros no hay absolutamente ninguna otra alternativa que no sea lograr nuestros objetivos», añadió, consistentes en «desnazificar y desmilitarizar Ucrania, además de impedir que pertenezca a la OTAN.