El Parlamento Europeo elige a Roberta Metsola como presidenta

74 votos nulos y la crítica de los Verdes al «reparto de cargos»

En la votación que dio este martes la victoria a Roberta Metsola se registraron 74 papeletas nulas y en blanco, lo que ilustra en cierto modo el rechazo de parte de la Eurocámara a este proceso. Después de su nombramiento, los portavoces de los grupos políticos intervinieron para dar la enhorabuena a la nueva presidenta.

Sin embargo, entre las felicitaciones también se coló alguna crítica. La portavoz del S&D, Iratxe García, por ejemplo, recordó a la maltesa que a partir de ahora deja de ser eurodiputada de un grupo político y que como presidenta del Parlamento Europeo «deberá defender las decisiones del hemiciclo».

Otros no fueron tan sutiles y echaron en cara a Metsola el acuerdo entre populares, socialdemócratas y liberales europeos por el que logró este martes su puesto. «Creemos que tiene muchas cualidades y la talla necesaria para desempeñar el cargo, pero su llegada no ha sido precisamente de las más gloriosas», lanzó el presidente de los Verdes, Philippe Lamberts, quien señaló que su nombramiento «se ha basado en el reparto de cargos y puestos» e insistió en que «la democracia no puede ser el reino no compartido de la mayoría».

Por ello, Lamberts pidió a Metsola se comprometa a reforzar la representación democrática dentro del Parlamento. En este sentido, instó a la presidenta a que reforme el reglamento interno de la institución para que los puestos de responsabilidad «se divida de acuerdo al principio de proporcionalidad» entre los grupos políticos.