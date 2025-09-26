La UE fija como «prioridad inmediata» la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia

El aumento de las incursiones aéreas rusas en el espacio aéreo de la Unión Europea ha supuesto una escalada en las provocaciones de Moscú y ... son vistas ya como una amenaza a la seguridad europea. Los ministros de Defensa de nueve países próximos a la frontera con Rusia, el comisario de Defensa, Andrius Kubilius y la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, han mantenido este viernes una videollamada en la que han acordado la creación de un 'muro de drones' frente a Rusia -que formará parte de la operación de la OTAN 'Centinela del Este'- y que será «una prioridad inminente» para el bloque comunitario.

En el encuentro han participado los ministros de Defensa de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Finlandia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Varios de ellos -Polonia, Estonia, Lituania y Rumanía- experimentaron incursiones aéreas de Moscú de drones, en el caso de Poonia, o de cazas, como ocurrió en Estonia, incidentes que se han intensificado en las últimas semanas. Tal y como aseguró el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, las fuerzas aliadas han actuado «con fuerza y rapidez» y han neutralizado dichas amenazas.

Sin embargo, el bloque comunitario quiere crear una infraestructura propia para protegerse de forma permanente de la amenaza rusa y quiere contruir un «muro de drones» para reforzar la defensa europea. «Tenemos detectores para cazas, pero en el caso de los drones hacen falta otro tipo de radares y sensores acústicos. La experiencia en Ucrania es muy importante: sabemos el tipo de detectores que necesitamos y dónde los tenemos que poner y debemos integrarlos en nuestros sistemas de vigilancia. La detección efectiva es la clave», ha explicado el comisario de Defensa, Kubilius.

Aunque aún no hay una hoja de ruta clara, expertos aseguran que el muro de drones podría estar listo «en un año». «Ahora debemos mobilizar la industria de Defensa europea y construiremos herramientas financieras para hacer realidad este escudo», ha subrayado el comisario. Después de discutir esta cuestión a nivel de ministros, se espera que la construcción del 'muro de drones' se trate también entre los líderes europeos en la cumbre informal del 1 y 2 de octubre en Copenhague. «Hoy ha sido un día clave, ahora nos enfocaremos en su aplicación».