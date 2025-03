Sahra Wagenknecht, el 'alien' alemán

Alemania es la clave de la Unión Europea. Se trata del país más poblado del continente, el más rico y el mayor proveedor de fondos ... para la comunidad. Su estabilidad política resulta fundamental para todos a esta orilla del Mediterráneo. Hasta ahora, el 'establishment' germano funcionaba sin contratiempos e, incluso, sus grandes partidos, el demócrata cristiano y el socialdemócrata, llegaron a aparcar rivalidades para crear la denominada 'gran coalición' e impedir el bloqueo generado por las urnas. Pero el gigante no es ajeno a los movimientos radicales, populistas o difícilmente clasificables, que inundan Occidente. La propuesta de Sahra Wagenknecht figura en este apartado ajeno, e incluso, contrario a la moderación.

No se antoja sencillo presentar al nuevo fenómeno. Ella misma es una 'rara avis'. Hay quien achaca su carácter excepcional al origen y es que esta mujer de 54 años proviene de la antigua República Democrática. Hija de madre nativa y padre iraní, que la abandonó a edad temprana, se crió en Berlín Oriental. Sorprendentemente, aquella joven reacia a la formación militar y al régimen se afilió al SED, el partido gubernamental sólo seis meses antes de la caída del Muro. Y la iniciativa supuso su despegue hacia la política nacional.

Aquella formación experimentó un 'aggiornamento' para acomodarse al nuevo escenario y se convirtió en el Partido del Socialismo Democrático (PDS). Otros sucumbieron en el intento, pero la antigua elite supo capitalizar el descontento provocado por el desmantelamiento económico posterior a la Reunificación. Y la ambición no se quedó ahí. Había que traspasar las antiguas fronteras interalemanas y su fusión con el WASG, partido de extrema izquierda afincado en el oeste, alumbró Die Linke, la Izquierda, movimiento implantado en todo el territorio. La 'gran coalición' le convirtió, de facto, en la oposición más combativa durante la primera década de este siglo.

En primera línea

Ella siempre ha estado en primera línea de esa corriente gracias a su inclusión en la presidencia de Die Linke, aunque un tanto opacada públicamente por la figura de Gregor Gysi, el dirigente más conocido. Pero la ascensión continuaba y en 2010 llegaba a la vicepresidencia. Cuatro años después, contraía matrimonio con Oskar Lafontaine, un dirigente socialdemócrata escorado hacia la izquierda. Este enlace sucedía al primero con el productor cinematográfico Ralph Thomas Niemeyer, otro individuo singular residente en Rusia que se declara exiliado político y al que se le suponen vínculos con la extrema derecha.

La proyección última de la antigua socialista ha demostrado originalidad, ambición y una capacidad de iniciativa ajena a los rigores y disciplinas políticas. En 2018, la estudiante de economía, literatura y filosofía, impulsó la plataforma 'Aufstehen' o 'Levantarse', basada en las críticas a la globalización económica y el neoconservadurismo empeñado en acabar con el Estado del Bienestar.

Los análisis de ese proyecto parecían fundamentados, pero se le achacaba falta de concreción en su doctrinario. Ahora llega ese programa y un nuevo partido, la asociación Alianza Sahra Wagenknecht para la Razón y la Justicia (BWS). La insólita aparición de su nombre en el título advierte de un personalismo desbocado, un tanto mesiánico, sustentado en apelaciones a valores universales.

La líder anticipa un nacionalismo alemán que puede abrir las costuras de la Unión

Die Linke, en horas bajas, sabe que ha alumbrado todo un 'alien' que se ha llevado consigo 10 de sus 38 escaños en el Bundestag. Pero la onda expansiva del BWS amenaza a toda la estructura política. El credo de la nueva entidad pretende seducir a lo largo y ancho del arco ideológico. A Sahra ya se la denomina como populista de izquierdas porque tanto culpa a la izquierda de la creciente brecha social como rechaza la generosa política de inmigración o la estrategia contra el cambio climático apoyada por los Verdes.

Su política exterior es antiatlantista. El nuevo partido califica a la Franja de Gaza de prisión a cielo abierto y, paralelamente, se posiciona en contra del apoyo militar a Kiev y aboga por la entente con Moscú. La líder anticipa un nacionalismo alemán que puede abrir las costuras de la Unión.

Un discurso para radicales

Habla de frustración y llegarás a todos, incluso a las filas de Alternativa para Alemania (AfD), la extrema derecha local, pujante hasta la irrupción de su competidora. La promotora del BWS es astuta y sabe que su discurso seduce a los radicales de uno y otro signo. Puede ser el muro de contención para el avance de los antisistema, pero también canalizar el voto de quienes no confían en los partidos convencionales y, no obstante, no quieren caer en los extremismos. Wagenknecht es izquierdista y, todo lo contrario, un caleidoscopio que refleja, posiblemente, la imagen que desea ver el elector hastiado.

La prueba de fuego para Sahra llegará en 2024 en las elecciones de Sajonia, Brandeburgo y Turingia, 'lander' orientales con problemas de integración y especialmente receptivos a las fórmulas extremistas. Los pronósticos ya apuntan la victoria de la nueva entidad en el último de los Estados. La recesión económica, de un 0,4% para este 2023 agónico, alentará, posiblemente, la defección de más votantes.

No había otro camino, si lo hubiera encontrado, no habría tomado esa decisión de romper con Die Linke. La líder lo aseguró en el discurso con el que rompió oficialmente con sus antiguos camaradas. Pero ella está en contra de la deslavazada izquierda 'woke' que, a su juicio, supone la organización abandonada, y también desprecia la coalición 'semáforo', formada por socialdemócratas, verdes y liberales, Sí, hay otra vereda, pero no se sabe realmente hacia dónde conduce.