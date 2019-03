Los principales escenarios del 'brexit' El Parlamento británico rechaza de nuevo el Acuerdo de Salida IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal. Londres Viernes, 29 marzo 2019, 21:11

El 12 de abril Una salida caótica sin proceso de transición

Reino Unido abandonará la Unión Europea si para el 12 de abril no presenta a Bruselas un plan ordenado de retirada. Ocurriría en tal caso el 'Brexit' a las bravas, sin proceso de transición y para el que en realidad ninguno de los actores implicados estaría preparado. Y con el añadido de la polémica salvaguarda irlandesa y los 45.000 millones que Londres deberá pagar por presupuestos ya comprometidos.

El 22 de mayo Para una posición más favorable

Se supone que conseguir la prórroga hasta el 22 de mayo era el objetivo de May al someter a la fallida votación de este viernes sólo el Acuerdo de Retirada con la UE, dejando al margen la Declaración Política, cuando ambos forman parte de un único 'pack' comprometido con Bruselas. Los conservadores tratarían de conseguir condiciones más favorables para la relación futura que quieren mantener con Europa.

La prórroga larga Con elecciones al Parlamento Europeo

Habría de aprobarse por unanimidad de los 27 y, según avanzaron ya varios dirigentes comunitarios, debería abarcar lo que queda de 2019. Para conseguir esta extensión de la fecha de salida e intentar ordenar ideas y aunar voluntades, un Reino Unido que quiere marcharse tendría que celebrar las elecciones a la Eurocámara (23 al 26 de mayo). Una situación que Theresa May consideró «inaceptable».

Segundo referéndum ¿Traicionar la voluntad popular?

El Gobierno conservador no lo quiere, la oposición laborista no lo promueve para no indisponer a votantes partidarios del 'Brexit', el Parlamento lo rechaza y una iniciativa popular suma más de 5 millones de firmas en su favor. ¿Cómo habría que plantearlo? ¿Sobre irse o no de Europa? ¿Sobre el acuerdo final de salida, si es que llega a alcanzarse? ¿Qué pasaría si el resultado es ahora a favor de la permanencia?

Elecciones anticipadas Candidatos a primer ministro a la espera

Theresa May prometió a los 'brexiters' de su propio partido que dejaría el cargo si este viernes lograba aprobar su Acuerdo de Salida. Si pensaba irse 'ganando', ¿debería continuar después de perder por tercera vez? Podría marcharse sin urnas de por medio, dejando paso a otro conservador de la larga lista que espera para desalojarla. Las elecciones llegarían si pierde una moción de confianza, algo de momento poco probable.