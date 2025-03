Petr Aven, el oligarca exquisito

Gerardo Elorriaga Sábado, 2 de diciembre 2023, 19:54 Comenta Compartir

P etr Aven no es un oligarca al uso. El patrimonio de este multimillonario ruso no incluye jets privados, yates y clubes de fútbol, tal ... y como sucede con otros magnates eslavos. Su aspecto maduro, sofisticado e intelectual, se corresponde con la trayectoria y personalidad de una figura esencial en la transformación de la Rusia comunista en el actual Estado capitalista. Ha escapado a la norma, pero no a las sanciones derivadas de la invasión de Ucrania. Como otros compatriotas adinerados y cercanos al Kremlin, ha sufrido el bloqueo de sus activos en Occidente. Aunque, al parecer, ha logrado eludirlo. Se le acusa de desviar fondos con la connivencia de entidades financieras chipriotas y el uso de testaferros, práctica que han podido seguir otros afectados.

No se trata de otro empresario más. La privatización empresarial y la drástica reducción del gasto público formaban parte de la receta que, en la década de los noventa, aquel joven economista, ministro de Comercio Exterior, propugnaba para ejecutar, rápida y eficazmente, la transición al sistema de mercado. Aven, un investigador procedente de la Academia de Ciencias, apostaba por la implantación del modelo chileno, basado en la liberalización bajo un poder político autoritario. Había que cambiar y hacerlo de forma súbita. Partidario del político y ministro de Economía Yegor Gaidar, era afín a su estrategia de choque, es decir, a una transformación a corto plazo que evitara el peligro de hundimiento y bancarrota. No se trataba de una opinión sin relevancia. Su ascendiente era considerable en el agitado escenario de cambio. Entre otras funciones, había sido elegido por el presidente Boris Yeltsin para emprender la convertibilidad del rublo y hacer frente a la abultada deuda externa, y llegó a representar a su país en el G-7. Su actividad en el primer plano político fue relativamente breve y pronto pasó al emergente ámbito comercial. En 1992 se convirtió en consejero del político y magnate Boris Berezovsky, y dos años después, se integró en la cúpula del Alpha Group, el mayor banco comercial del país, impulsado por Mikhail Fridman, uno de los hombres más ricos de Rusia. La venta de la participación en la petrolífera TNK-BP a la estatal Rosneft por 28.000 millones de dólares supuso, posiblemente, la operación más importante y lucrativa de aquel periodo. Su ascenso fue imparable. La entrada en 2013 en el consejo administrativo de LetterOne Group, entidad de inversión en sectores clave también auspiciada por Fridman, lo convirtió, definitivamente, en un sujeto relevante en el plano económico internacional. Esta multinacional, implantada en más de treinta países, ha invertido en áreas estratégicas como el gas y petróleo noruegos o las telecomunicaciones en Brasil. Como Jeckyll y Hyde La figura de Aven, a partir de entonces, adquirió una doble vertiente, como si se tratara de una versión contemporánea del doctor Jeckyll y Mr. Hyde. El financiero, radicado en el sur de Inglaterra, se introdujo en el territorio de la cultura y comenzó a pergeñar una fabulosa colección de arte. Actualmente, su residencia en la campiña de Surrey incluye obras de Kandinsky y, asimismo, esculturas de Louise Bourgeois, Henry Moore o Antony Gormley. El hombre de éxito también se introdujo en las causas sociales. Hijo de un profesor de informática de origen letón y madre judía, proyecta ubicar sus fondos en un edificio de Riga y ha impulsado la Genesis Philanthropy Group, iniciativa destinada a reforzar la identidad hebrea en el seno de la comunidad rusohablante. Las noticias judiciales, sin embargo, se han impuesto sobre sus proyectos estéticos y solidarios. Aven ha impulsado numerosas demandas en los últimos años contra quienes han puesto en tela de juicio su integridad o han sugerido que se trata de un agente de la política rusa. A pesar de que Moscú lo ha negado públicamente, el empresario ha sido señalado como una figura del círculo más íntimo de Putin. El financiero se introdujo en el territorio de la cultura y comenzó a pergeñar una fabulosa colección de arte Las causas se han sucedido. En 2005 se querelló contra el Center for Public Integrity, ONG norteamericana dedicada al periodismo de investigación que le acusaba de formar parte del crimen organizado, y posteriormente contra el portal BuzzFeed por publicar el dossier Steele, que sostiene la tesis de la conexión entre Donald Trump, Vladimir Putin y varios financieros rusos. La sombra de la sospecha vuelve, una vez más, a desplomarse sobre Aven. Las conjeturas hablan de operaciones llevadas a cabo desde Nicosia y destinadas a burlar las sanciones sobre el círculo más cercano al Kremlin. Según estas fuentes, las transferencias se llevaron a cabo por una empresa grecochipriota que gestionaba sus fondos y llegaron a cuentas en Inglaterra gracias a la colaboración de un banco austriaco. Estas informaciones aseguran que los flujos nutrían cuentas inglesas a nombre de su esposa o su asistente Stephen Gater. Un autorretrato de Andrei Konchalovsky, propiedad del oligarca, ha sido confiscado por el Ministerio de Cultura francés. El óleo pintado por el considerado Cézanne ruso es una de los reveses que ha sufrido el culto multimillonario, escritor y profesor de la Escuela Superior de Economía de Moscú. Quizás ha conseguido preservar su fortuna, pero, tal vez, le han herido donde más le duele a este mecenas moderno. Afortunadamente, puede consolarse aún con sus exquisitas obras de Vasili Kandinsky, Marc Chagall o Natalia Goncharova, o redactando las memorias en torno a un periodo breve, pero intenso, en el que un inmenso imperio cambió de dueños.

