El yihadista pragmático que se alzó contra el régimen

El líder de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) es Abu Mohammad Al Golani, dirigente salafista nacionalista. Se le considera el hombre detrás de la ofensiva ... relámpago lanzada el pasado 27 de noviembre contra el régimen de Bashar Al Assad y que ha conseguido tomar Damasco en alianza con otros grupos rebeldes y los opositores locales levantados desde el sur de Siria. Sin apenas resistencia, esta conjunción de fuerzas tomó Alepo, Hama y otras ciudadesdel país antes de llegar a la capital. En once días, los rebeldes han completado una insurrección con la que no podían ni soñar en los últimos cuatro años.

Veterano yihadista, Al Golani lidera el grupo HTS, antes Frente Al Nusra, antigua filial siria de Al Qaeda. Con el paso de los años ha apostado por dulcificar su posicionamiento y su imagen y ahora aspira a gobernar Siria, o buena parte del territorio.

Su verdadero nombre es Ahmed Hussein al Hamra y los responsables de la lucha antiterrorista en Occidente le tienen en el radar desde hace tiempo. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por su cabeza. HTS, resultado de la fusión con el paso de los años de otros grupos insurgentes e islamistas, también figura en la lista de organizaciones terroristas estadounidenses.

De 42 años y origen sirio, Al Golani se inició en la lucha yihadista en el vecino Irak, donde se trasladó para combatir a las tropas de EE UU en 2003 tras la caída del régimen de Sadam Husein. Allí se unió a Al Qaeda y pasó algún tiempo en Camp Bucca, el centro de detención estadounidense conocido por tener como prisionero a Abu Bakr al Baghdadi, quien con el tiempo se convertiría en líder de la organización terrorista en Irak (AQI).

Fue precisamente Abu Bakr al Baghdadi quien envió a Al Golani a Siria, tras la revuelta iniciada contra Al Assad en el marco de la 'Primavera Árabe', con el objetivo de crear una filial de la organización yihadista en el país. Así nació el Frente Al Nusra en 2012.

Cuando Al Baghdadi anunció la creación de Estado Islámico en Siria e Irak (ISIS) en 2013, Al Golani juró lealtad a Al Qaeda, convirtiéndose en la filial oficial en la antigua tierra de los Omeyas. Sin embargo, el idilio acabó pronto y en 2016 se produjo la ruptura con Al Qaeda.

Reconvertido en Hayat Tahrir al Sham (HTS, en castellano Organización para la liberación de Levante), el grupo se alejó de las tesis de la yihad y su objetivo principal pasó a ser la guerra civil en Siria y controlar los territorios bajo su dominio en el noroeste. Desde 2020 Al Golani se ha implicado en los asuntos del Gobierno de Salvación Sirio, la entidad creada en 2017 para gobernar las zonas controladas por HTS y formada por tecnócratas y civiles, que se ocupa de proporcionar servicios básicos a la población de esas zonas.

En estos años el líder de HTS ha diseñado un cambio de imagen junto a su mensaje, para tratar de alejarse de su historial yihadista. Cuando anunció la ruptura con Al Qaeda se dejó ver con una larga barba y con un turbante, además de vestir ropa militar, pero con el paso del tiempo se han hecho frecuentes sus apariciones con atuendos de corte occidental.

Agradar a Occidente

Al Golani pretende que Occidente no vea a su organización como una amenaza, sino como representante de «una parte importante de la revolución». Y recalca su distancia con el Estado Islámico. «Nuestro mensaje es simple: nosotros aquí no representamos ninguna amenaza para vosotros, así que no hay ninguna necesidad de que clasifiquéis a la gente como terroristas y anunciéis recompensas por matarles», aseguró en una entrevista en la cadena estadounidense PBS.

De la misma forma pretende tranquilizar a la población local, especialmente a las minorías como cristianos y drusos. En estos días ha ordenado que se respete en todo momento a la población civil y ha intentado hacer ver a los actores externos, en particular a Rusia, que su objetivo no son ellos, sino acabar con el régimen de Assad y ser tomados como interlocutores serios. A pesar de esta campaña de blanqueamiento, cabe recordar que HTS respaldó el ataque perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

En opinión de Hassan Hassan y Michael Weiss, expertos en terrorismo, Al Golani «está cortado por el mismo molde que los Al Assad: brutal, cínico y calculador, con una tendencia a siempre salirse con la suya». En un artículo en 'New Lines Magazine' tras la actual ofensiva, destacan que «fue más listo que los líderes de las dos mayores organizaciones terroristas mundiales»: Al Zawahiri y Al Baghdadi. Quienes le conocen afirman que tiene el respeto de otras facciones y que su éxito en este alzamiento es consecuencia de sus años de gestiones y maniobras, a veces en público y otras en secreto, entre los diferentes grupos opositores y extremistas sirios. No ha dudado en romper con viejos aliados, como Al Qaeda, o deshacerse de quien buscara hacerle sombra. Ahora, el reto pasa por evitar una guerra interna entre las organizaciones que han contribuido a la revuelta y que, parece evidente, querran obtener su cuota de poder.