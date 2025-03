Vuelve a casa la niña que cumplió nueve años durante su secuestro

En cierto modo, Emily Hand ha vuelto de la muerte con apenas 9 años. Los cumplió hace unos días en un túnel de Gaza. Su ... padre, Thomas, pensó que era una de las 1.200 víctimas causadas por Hamás en el asalto del 7 de octubre. Los forenses israelíes realizaron un test de ADN a su supuesto cadáver y comprobaron que era de otra persona. Días después, un testigo declaró que había visto cómo los milicianos se llevaban a la niña en una furgoneta a Gaza tras el ataque al kibutz Be'eri. Thomas supo así que su hija se encontraba secuestrada. Tras casi dos meses de espera e incertidumbre, fue liberada el sábado. El abrazo.

«¡Emily ha vuelto con nosotros!», repetía Thomas Hand mientras los fotógrafos acribillaban la escena del reencuentro. «No hay palabras para describir nuestras emociones después de estos cincuenta días tan difíciles. Ahora vuelvo a estar con ella», declaró el padre, que es de Dublín. Sangre irlandesa.

El 7 de octubre, Emily venía de pasar la noche en casa de una amiga. «Sólo había hecho eso dos veces», apunta Thomas. Generalmente, es ella la que acoge a sus compañaras. En su hogar, como dice el padre, «hay mucho sitio» desde que falleció su esposa. La niña tenía dos años y medio cuando perdió a su madre.

Durante el secuestro de su hija en Gaza, Thomas no dejó de reclamar su liberación. El rostro de la niña se convirtió en un símbolo. Fue expuesto en Nueva York, en Times Square, ante una multitud que pedía su regreso. «La verdad es que no sé cuánto aguantaré sin ella. He perdido doce kilos», confesó Thomas entonces. «Todos vivimos una pesadilla. Pasarán generaciones para recuperarnos», lamentaba mientras los manisfestantes, con las luces de sus móviles encendidas, le cantaban el «cumpleaños feliz» a Emily.

El sábado fue incluida en la remesa de ocho niños, cinco mujeres y siete extranjeros entregados por Hamás a cambio de la liberación de un cupo de prisioneros palestinos. En esa lista estaba también Hila Rotem, de 13 años. A ella la esperaba su tío. El mismo abrazo, tan intenso que exprime el aire, que llega hasta la punta de los pies. La misma escena, pero... Su madre sigue secuestrada.

El acuerdo de liberación de rehenes especificaba que madres e hijos salieran juntos. En este caso no se ha cumplido, según informa 'The Times of Israel'. «Mamá estuvo conmigo todo el tiempo durante el cautiverio. Hamás nos separó dos días antes de la liberación. Mamá se encontraba bien. Estábamos con Emily (Hand). Hamás nos dijo que había un alto el fuego y que nos dejarían ir», declaró Hila Rotem, que ahora, ya fuera del túnel, espera reunirse con su madre.

Tensión entre Israel e Irlanda

Y mientras se sucede el tenso goteo de salida de prisioneros, la diplomacia mantiene su guerra particular. El sábado, cuando Emily Hand (de origen irlandés) fue liberada, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, escribió en la red social X que era un día «de enorme alegría para la familia de Emily, una niña inocente que se perdió y que ahora ha sido encontrada y devuelta».

El ministro de Auntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, considera «escandaloso» ese mensaje y convocó a la embajadora irlandesa. «Señor primer ministro, Emily no estaba perdida. Tal vez sea usted el que ha perdido su brújula moral y su conexión con la realidad. Fue secuestrada por Hamás y usted está tratando de legitimarlo. ¡Qué vergüenza!», replicó.

Por otro lado, la rehén israelí Elma Avraham, de 84 años, y liberada el domingo, fue hospitalizada en cuidados intensivos y su vida está en peligro. Elma Avraham «está en estado crítico. Está siendo tratada en nuestro servicio de urgencias, debido a una grave falta de atención médica durante su cautiverio estas últimas semanas en manos de Hamás», declaró a la prensa Shlomi Codish, director del hospital Soroka, en el sur de Israel.

Según su hijo, Uri Rawitz, con quien había hablado por la mañana, la anciana no consiguió cerrar con llave la puerta de la habitación segura de su casa. Uri Rawitz recibió después una foto de su madre siendo llevada en moto por combatientes armados junto a otra rehén.