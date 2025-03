La UNRWA denuncia los traumas de los palestinos detenidos

La UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, asegura que tiene sobre la mesa «cientos» de casos de abusos relatados por personas ... que han estado detenidas en centros israelíes. «La mayoría de ellos llegaban totalmente traumatizados por el suplicio», denunció el lunes el director del ente, Philippe Lazzarini, tras intervenir en la Asamblea General de la ONU. Las denuncias fueron recogidas por agentes de este organismo en el cruce de Kerem Shalom, el único punto de acceso de Israel a Gaza por el sur.

Allí, después de semanas o meses bajo arresto israelí, a veces sin el correspondiente proceso judicial, según Lazzarini, centenares de palestinos han contado el infierno sufrido en los centros hebreos. El director de la UNRWA habló de un «amplio repertorio de humillaciones sistemáticas» y como ejemplo citó casos de prisioneros que fueron fotografiados desnudos. Entre los denunciantes, señaló, hay víctimas de abusos verbales y psicológicos y relatos de todo tipo sobre la forma en la que eran tratados durante el periodo de detención. Amenazas de electrocución, adultos obligados a llevar pañales durante días, privación del sueño, uso de perros de manera intimidatoria...

Las denuncias llegaron por canales internos y no estaban destinadas a hacerse públicas pero, explicó Lazzarini, al ser publicadas el lunes por 'The New York Times', no le quedó más opción que confirmarlas. El director de la UNRWA se refirió asimismo a las acusaciones lanzadas por Israel sobre la participación de varios trabajadores de esta agencia en los ataques de Hamás del 7 de octubre y advirtió de que el Estado hebreo le comunicó los nombres de una docena de supuestos implicados, que fueron despedidos, pero no aportó prueba alguna.

El caso empujó a la UNRWA a una situación económica muy delicada ya que hasta 16 países -entre ellos, los mayores donantes, como EE UU, Japón o Alemania- decidieron suspender los fondos que destinaban a la agencia. Una reacción con la que Lazzarini dijo estar sorprendido.