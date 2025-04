Ultimátum de Biden a Netanyahu

El atentado contra un convoy de la ONG del chef José Andrés, World Central Kitchen, ha sido la gota que ha colmado el vaso en ... la Casa Blanca. Este jueves Joe Biden tomo el teléfono para decirle a Benjamín Netanyahu que esas muertes son «inaceptables» y dejar claro que si Israel no anuncia e implementa una serie de medidas «verificables, concretas y específicas» para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios y minimizar el sufrimiento de los civiles, «tendrá que reconsiderar la política con Gaza», contó en conferencia de prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

El alto funcionario no quiso entrar en detalles sobre lo que mayormente se interpreta como un cambio en la política de ayuda militar a Israel, que dado el uso actual de esas armas podría violar las leyes estadounidenses. A juicio de varios senadores demócratas, «ha llegado el momento de reconsiderarla», dijo este jueves la senadora y excandidata presidencial, Elizabeth Warren. Antes la presión de los medios, Kirby argumentó que no quiere «restar espacio al presidente» en las opciones que tendrá para responder a Netanyahu si este no atiende al ultimátum. Pero dijo que la Casa Blanca espera que Israel anuncie medidas concretas «en las próximas horas o días».

Debió ser una llamada tensa, que según los estadounidenses duró 30 minutos, y según los israelíes, 45. Nada de amistosa o cordial, como se suelen describir en lenguaje diplomático. Kirby la tachó de «directa, de negocios». Según el comunicado oficial, Biden «dejó claro que la política de Estados Unidos con respecto a Gaza será determinada por la evaluación que haga de las acciones inmediatas de Israel en estos pasos». Su gobierno busca también un alto al fuego inmediato para estabilizar y mejorar la situación humanitaria y proteger la vida de civiles inocentes, por lo que urgió al primer ministro hebreo a «empoderar a sus negociadores» para concluir sin dilación un trato que traiga de vuelta a casa a los rehenes.

Los rumores de la frustración del presidente de Estados Unidos con su colega israelí han estado en la prensa durante meses, pero este jueves su portavoz lo admitió sin paliativos. «Sí, está frustrado», dijo. Según fuentes de NBC eso ya se queda corto, porque Biden está «muy enfadado» con el incidente que ha causado la muerte de siete trabajadores de World Central Kitchen. La Casa Blanca no quiso pronunciarse sobre las acusaciones del chef José Andrés, según el cual se trató de un ataque deliberado contra el convoy, y prefiere esperar a los resultados de la investigación oficial.

El alto funcionario de la Casa Blanca aclaró que Estados Unidos no ha autorizado la venta de más armas militares a Israel desde diciembre, y explicó que todo lo que se está entregando es el resultado de tratos anteriores que ya habían sido notificados al Congreso hace meses o años, porque se trata de un largo proceso. Con todo, insistió en que Israel es «un amigo, un socio, un aliado» por el que seguirá apostando. «Eso no va a cambiar».

Los dos Estados

El expresidente del Gobierno español José María Aznar rechazó este jueves la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, alegando que sería «absurdo» reconocer como tal al territorio palestino porque «no existe». Durante la jornada 'Irán y su relación con la crisis en Oriente Medio' organizado por la fundación FAES que preside, descalificó las declaraciones realizadas por el presidente, Pedro Sánchez, que en una rueda de prensa en Doha, anunció que, además de proceder a reconocer a Palestina como Estado «lo antes posible», el Ejecutivo «apoyará el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas».

Sánchez respondió este jueves a Aznar en un breve mensaje en su cuenta oficial de X: «Existe y existirá», escribió con respecto al Estado Palestino.