Israel cierra 28 embajadas en todo el mundo ante el temor a un atentado de Irán

El Gobierno israelí ha ordenado cerrar este viernes 28 embajadas en todo el mundo por el temor a las represalias de Irán, después de que ... un misil volara parte de la legación diplomática de este país en Damasco (Siria) y matara a siete destacados miembros de la Guardia Revolucionaria. Tel Aviv ha desplegado además miles de policías en la Explanada de las Mezquitas de Jerusalén en previsión de las multitudes que se reunirán este fin de semana con motivo del fin del Ramadán.

La alerta es máxima hoy, cuando los activistas propalestinos celebran el Día de Quds, como viene haciéndose el último viernes del Ramadán desde la Revolución Islámica de 1979. Se añade a otras medidas de prevención que el Ejecutivo israelí y las fuerzas militares han acordado estas últimas horas en medio de un ambiente prebélico en el país, con miles de civiles almacenando comida, agua y equipos eléctricos de emergencia.

Así, el ejército ha cancelado los permisos y las vacaciones de sus tropas ante el temor de que Irán inicie un ataque en respuesta a la destrucción de su consulado en Damasco. La decisión fue anunciada este jueves después de que las Fuerzas de Defensa realizaran una evaluación de riesgos y tomaran nota de las amenazas de Teherán. El Líder Supremo, Alí Jamenei, advirtió el miércoles que Israel será «abofeteado» y abocado a la «destrucción» mientras en las calles se repiten los llamamientos a «vengar» el bombardeo con misiles que mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos su jefe de operaciones en Siria. Los carteles con la efigie de todos ellos son bien visibles en Teherán.

Las Fuerzas de Defensa han convocado a cientos de reservistas y ordenado reforzar las baterías antiaéreas, en especial aquellas fronterizas con Siria y Líbano, ante el riesgo de represalias por grupos extremistas como Hezbolá y la Yihad Islámica. Las tropas permanecen en alerta máxima, sobre todo de cara al final del Ramadán este viernes y el fin de semana.

Ampliar Retratos de los siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán asesinados en Siria. AFP

Tampoco se descarta por completo que, en vez de recurrir a las milicias afines, Irán estudie orquestar un bombardeo quirúrgico de respuesta desde su propio territorio con misiles balísticos capaces de recorrer los más de mil kilómetros que separan los dos países. Incluso a sabiendas de la escalada bélica que un hecho de este calibre produciría en Oriente Medio. Un antiguo jefe de la Inteligencia militar señaló en el Canal 12 de televisión que no le «sorprendería que Irán disparara directamente contra Israel».

«Las Fuerzas de Defensa están en guerra y la cuestión del despliegue se revisa constantemente según sea necesario», señaló este jueves un portavoz. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, justificó que Israel «aumente su preparación» porque «necesitamos estar listos para cada escenario». Entre los temores de su ministerio figura que Hezbolá -después de denunciar que más de 250 de sus combatientes han sido asesinados por el ejército desde octubre- aproveche el actual contexto para lanzar una gran ofensiva con cohetes y drones.

Aunque existe toda una opinión generalizada en la comunidad internacional que se lo atribuye, el Gobierno de Tel Aviv no ha asumido hasta el momento responsabilidad alguna en el ataque de precisión llevado a cabo el lunes en Damasco, donde un proyectil voló en pedazos un edificios consular del complejo diplomático iraní. La explosión mató al menos a ocho personas: el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán en territorio sirio, Mohammad Reza Zahedi; su segundo al cargo y otros cinco oficiales del mismo Cuerpo, además de un dirigente de Hezbolá. La acción fue perpetrada por dos cazas F-15.

Las autoridades iraníes, según los estrategas, se debaten entre echar el freno con el objetivo de evitar una guerra abierta y el deseo de responder al ataque para no demostrar debilidad y prevenir otras futuras acciones de Tel Aviv. La Inteligencia israelí todavía no sabe qué camino tomará su rival mientras la estadounidense ha calificado de «imprudente» la voladura del consulado. El Pentágono no está satisfecho con las últimas operaciones israelíes; ni con ésta ni con la muerte de siete voluntarios de la ONG World Central Kitchen (WCK) sobre cuyo convoy alimentario cayeron tres misiles el pasado martes. Washington asegura que no es el antecedente más idóneo para garantizar la seguridad de los civiles y los trabajadores humanitarios en un cada vez más probable asalto a Rafah.

Las claves Amenaza «Tenemos días complejos por delante», admite la Inteligencia, con la vista fija en el fin del Ramadán EE UU Blinken avisa a Netanyahu de que, si no modifica su estrategia, «habrá cambios en nuestra política»

Como muestra de este malestar, el secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió desde la sede de la OTAN que si EE UU no observa cambios en la estrategia israelí, «sí habrá cambios en nuestra política con Israel». Agregó que la tragedia ocurrida con la ONG «debe ser la última» e instó a Benjamín Netanyahu a acelerar el proceso para firmar un alto el fuego.

Consejos prebélicos

Además de la seguridad interior, el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha reforzado el nivel de protección de sus embajadas y de otras instalaciones judías significadas en el extranjero ante la eventualidad de que el régimen de los ayatolás no ataque directamente a Israel, pero sí sus intereses o el personal en el exterior. «No es seguro que lo peor haya quedado atrás, y tenemos días complejos por delante», admitió el general Aharon Haliva, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar.

En anteriores ocasiones Teherán ha lanzado graves amenazas a las autoridades de Tel Aviv sin que finalmente se tradujeran en incidentes. Sin embargo, llama la atención la especial sensación de alerta que se ha generado esta vez. Los ciudadanos del centro de Israel denunciaron este jueves las continuas interrupciones de los sistemas de navegación y las aplicaciones de internet, muy similares a las que ha padecido Gaza desde el inicio de la guerra y que han sido achacadas a los operativos militares y los apagones destinados a incomunicar a los combatientes de Hamás. Curiosamente, a numerosos automovilistas que circulaban por Tel Aviv, el GPS de sus vehículos les situó este jueves en el centro de Teherán.

Ampliar Dos tanques israelíes avanzan hacia una valla fronteriza. AFP

El portavoz de las Fuerzas de Defensa, el contralmirante Daniel Hagari, también hizo público un comunicado para recomendar a los civiles que establezcan sus ubicaciones de manera manual en una aplicación específica de móvil y garantizar así la recepción de alertas en caso de la llegada de cohetes. Hagari precisó que no necesitaban «comprar generadores, almacenar alimentos o retirar dinero de los cajeros automáticos», aunque miles de israelíes acuden ya a los centros comerciales a hacer acopio de víveres, agua y artículos de emergencia como linternas o equipos de electricidad.

Estados Unidos observa de cerca los posibles movimientos iraníes. De momento, Washington no ha detectado que el régimen trate de atentar contra sus militares estacionados en Siria o Irak, aunque ha elevado el grado de alerta en todos los cuarteles.