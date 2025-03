«He trabajado en Al-Shifa muchos años y nunca he visto a milicianos»

Mientras el hospital Al-Shifa se convertía en un nuevo frente de batalla en la guerra de Gaza, uno de sus médicos conseguía por fin ... huir de la Franja. Entre los evacuados del martes con pasaporte español figura un doctor, quien solo se identifica como Ihab por seguridad, que trabajaba en el centro como cirujano y estudió Medicina en Santiago de Compostela en la década de los 90.

«Si hay túneles, nunca los hemos visto porque serán subterráneos. Y, si los de Hamás estuvieran allí, se habrían salido desde el primer momento porque el hospital se convirtió en un objetivo militar. Yo he trabajado allí muchos años y no había visto nada que indicara algo así», explica a este diario, en perfecto castellano, nada más llegar a El Cairo tras el largo viaje desde el paso de Rafah, que dura casi un día.

Junto a su esposa e hijos, el doctor Ihab llegaba en la madrugada de este miércoles, justo cuando el Ejército israelí tomaba el hospital Al-Shifa porque asegura que debajo se oculta un puesto de mando de Hamás. «Nunca he visto nada sospechoso», negaba con la cabeza el médico, quien cree que «si se escondían en ese lugar, seguramente lo habrán evacuado desde que se anunció que podía haber gente allí abajo. No son tan tontos, me parece».

En plena controversia mundial por los ataques hebreos contra hospitales palestinos en busca de terroristas de Hamás, el cirujano se lamenta de haber «perdido compañeros, familiares, amigos, vecinos…». Cabizbajo, cuenta con un hilo de voz que «prácticamente ya no quedan hospitales, ni escuelas ni mezquitas ni iglesias ni calles ni edificios ni nada… Gaza está destrozada». Aunque tiene experiencia de guerras anteriores, afirma que «este conflicto es una barbarie y no hay nadie en Gaza que no haya perdido a seres queridos. Ha sido una salvajada enorme».

En su caso, no solo lamenta la muerte de unos tíos y sobrinos, sino también la destrucción de su hogar. «Yo solo pude trabajar la primera semana de la guerra. Nos ordenaron ir al sur porque nos dijeron que iba a ser una zona segura y nuestro barrio fue bombardeado por completo. Han desaparecido todas las casas, algunas por completo y otras, como la nuestra, parcialmente. Pero no sabemos cómo está ahora porque no hemos podido volver allí», relata con una extraña serenidad que impresiona.

Ampliar Algunos de los hispanopalestinos evacuados de Gaza llegaban a su hotel de El Cairo con bufandas de la selección española de fútbol. P. M. Díez

«Ha sido muy duro»

Desde que tuvieron que abandonar su hogar a la carrera, el doctor Ihab y su familia se han refugiado en Jan Yunis, al sur de Gaza, «en la casa de un conocido de un conocido» porque «con nuestros familiares ya no cabía nadie más». Debido al éxodo de más de 1,5 millones de personas, cuenta que «la gente nos abría sus manos y sus puertas e intentaban ayudar como podían, pero ha sido muy duro para todos. En algunas casas, donde vivían cinco personas, tenían que acoger a 30, luego a 40, 50… Había hasta ocho o diez personas en cada habitación».

Cuando se le pregunta por el atentado de Hamás del 7 de octubre en Israel, que dejó 1.400 muertos y 240 secuestrados, se encoge ligeramente de hombros algo incómodo, intentando buscar una respuesta. «Nos sorprendió a todos. Seguramente tenía sus motivos, que venían de antes y se habían acumulado», intenta razonar mientras se le escapa un suspiro. «Pero la gente que sufrió las consecuencias fueron los civiles, los menores y las mujeres, las familias… inocentes que no tenían nada que ver con este asunto», deja claro para zanjar la cuestión.

Debido a la devastación y muerte que está causando esta guerra, cree que «la gente de Gaza piensa que ya no hay futuro, porque nos hemos quedado sin casas y la ciudad es prácticamente invivible con todas las carreteras e infraestructuras destrozadas y sin agua ni electricidad». Pero, ahora mismo, asegura que «lo primero es salvar la vida y luego, cuando esto pare, pensar en lo que hay y si Gaza va a ser un lugar donde poder vivir en el futuro. Yo lo dudo».

Por ese motivo, confiesa que «no tenemos muchos planes. Lo único en lo que piensas es en salvar a tu familia. Y luego ya veremos si queda algo de futuro». Para empezar, le espera una temporada en España, donde pasó un tercio de su vida pero ya tiene familiares ni amigos. Junto a los algo más de 140 hispano-palestinos evacuados de Gaza, el doctor Ihab y su familia serán trasladados este jueves en un avión del Ejército del Aire a España, donde le aguarda un nuevo e incierto futuro.