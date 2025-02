Protesta de los israelíes en las zonas atacadas: «¿Cuándo llegará el ejército?»

«Estamos encerrados y escuchamos disparos desde hace cuatro horas y media. ¿Cuánto tarda en llegar el ejército? No sabemos qué está pasando, no salimos de casa, aunque no tenemos un refugio para las emergencias. La Policía dice que llevan media hora en camino», denunciaba ... este sábado Omar, un residente en una de las ciudades del sur de Israel atacadas por Hamás.

Relata que cuando comenzó la ofensiva participaba en una fiesta por la naturaleza cerca de Ra'im. «De repente, comenzaron los disparos desde todas direcciones y vimos que la gente corría hacia nosotros con armas. Era un campo de batalla».

«La gente se subía a cualquier vehículo para huir del lugar. Otros tratábamos de escondernos. Somos cientos. Que vengan a ayudarnos» señaló por teléfono desde la ladera de una montaña a la que accedió por una carretera estaba llena de vehículos quemados. «Los terroristas gritaban 'Alá es grande' y nos disparaban desde donde estaban apostados, al borde de los camino», pormenorizó.

Decenas de terroristas se infiltraron a primeras horas de la mañana desde la Franja de Gaza en Israel y, según testimonios e informes, se están produciendo tiroteos con miembros de las fuerzas de seguridad en varias localidades del sur.

«Aquí hay terroristas que van entre las casas y disparan contra las paredes», dijo otro residente, vecino de uno de los kibutz de Otef. «Necesitamos enviar fuerzas, policía, ejército, no sé qué. Enviar gente. Hay varios heridos», añadió.

Otro habitante de la zona señaló que estaban «encerrados». «De vez en cuando escuchamos disparos. No me parece que aquí haya suficiente ejército, lo cual es muy extraño», se queja.

Disparos contra las casas

Una vecina de un kibutz contiguo de Otef también manifestó que los terroristas intentaron irrumpir en su casa. «Nuestras tropas no están aquí. Estoy embarazada y con un bebé, y están disparando contra nuestras ventanas. Intentaron derribar nuestra puerta. No entiendo cómo no hay miembros del ejército aquí. No entiendo dónde están. Desde las seis de la mañana sólo hay un soldado». «Nadie vino a ayudarme», se lamentó.

Al parecer las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas porque los atacantes palestinos también entraron en la comisaría de policía de Sderot, donde se produjo un tiroteo. La inteligencia israelí fue sorprendida por el ataque.

«Me estoy escondiendo. Vinieron de todas partes. La gente se movía como ovejas que van al matadero. Estoy dentro de un edificio con un arma», afirmó otro testigo.

En los asentamientos de Otaf, primer objetivo de los terroristas, el asalto de las casas fue constante. «Mi marido está sosteniendo la puerta. Estamos muchas familias refugiadas en la comisaría. Por favor, que alguien venga ya», indicó.

Gaya, residente de Tel Aviv cuya familia vive en uno de los kibutz de la Franja de Gaza, dijo que su hermana le escribió que los terroristas habían entrado en su casa. «Le pregunté dónde estaba, pero no me contesta desde entonces. No tengo idea de qué le pasa. Mi hermano de 18 años está también solo. No hay ejército, no hay nadie que los ayude«, criticó.

Una mujer de 60 años murió a causa de un cohete en Kfar Aviv mientras se dirigía a un refugio cerca de su casa. «Ella es una heroína. Siempre cuidaba del pueblo. Ella es del lugar y probablemente estaba en camino a abrir el refugio porque vive cerca. Era una de las mujeres más activas aquí. Fue uno de los pilares de la comunidad», relataron sus vecinos.