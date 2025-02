«No sabemos dónde ir»

Gaza se apaga con el paso de las horas. Sin electricidad, sin comida, sin agua, y con una cada vez más débil comunicación, los gazatíes viven en mitad de un túnel del que no se ve la salida. Los bombardeos son los más intensos que ... se recuerdan y la orden de evacuación de Israel del norte de la Franja ha sembrado el pánico. «No sabemos qué va a pasar, cada persona dice cosas diferentes, todo es confuso, muy confuso y muchos piensan que todo es mentira, que Israel sólo trata de aterrorizarnos», explica Huda Emad, jienense de origen palestino, desde la ciudad de Gaza. Su familia ha decidido quedarse, no bajan al sur como piden los israelíes y optan por estar unidos pase lo que pase.

«Hay gente que ha ido al sur y se ha tenido que dar la vuelta porque todos los colegios y hospitales están llenos. No sabemos a dónde ir, no sabemos si van a entrar por tierra, no sabemos nada. Es horrible. Yo creo que ya está, vamos a morir aquí y nadie va a hacer nada por detenerlo», explica la joven con un tono de voz cada vez más débil.

Kayed Hammad, productor y cooperante, también se ha quedado junto a su familia. «En los últimos días hemos cambiado cuatro veces de casa, la nuestra la han bombardeado y allí no se puede vivir», comparte. A Hammad, que tiene familia en Málaga, no se le pasa por la cabeza bajar al sur porque «eso ya lo vivieron mis padres en 1948, el plan final de Israel es quedarse con Gaza y enviarnos a todos al Sinaí. No nos vamos, nos quedamos».

Los españoles residentes en la Franja esperan instrucciones del Ministerio de Exteriores para poder ser evacuados. La única salida posible es la frontera de Rafah para ir a Egipto, pero este paso hasta ahora ha permanecido cerrado.