El retraso en la entrega de rehenes pone a prueba la frágil tregua de Gaza

Ejecutan por traidores a dos palestinos y los tiran a la basura

La guerra es un odio con muchos tentáculos. Uno de esos brazos armados salió de Gaza y llegó a Cisjordania, a la localidad de Tulkarem. Dos palestinos, acusados por los milicianos de la Brigada de los Mártires de Al Aqsa de ser espías de Israel, fueron ejecutados a tiros y luego pisoteados mientras una multitud grababa la secuencia con sus teléfonos móviles y gritaba: «Traidores» y «Allahu Akbar (Dios es el más grande). Después trataron de colgar sus cadáveres de un poste eléctrico. Como no pudieron, arrojaron los cuerpos a la basura, según el diario hebreo 'The Times of Israel'.

Las víctimas se llamaban Hamza Mubarak, de 31 años, y Azam Juabra, de 29. Les atribuyen haber facilitado a Israel información para montar una acción antiterrorista en la que agentes hebreos acabaron con seis palestinos. La Brigada que los ejecutó publicó esta declaración sobre el suceso: «No les hicimos daño; ellos se lo hicieron a sí mismos». Ni siquiera la familia de uno de los fallecidos le defendió. Se apartó de él por haber caído en desgracia. Era, según dijeron, un «dedo podrido que ha sido cortado sin ningún arrepentimiento».

Por las redes sociales corrieron vídeos en los que, supuestamente, los dos acusados confesaban su vínculo con las fuerzas armadas de Israel a cambio de miles de dólares. Durante la ejecución no apareció ningún miembro de seguridad de la Autoridad Palestina, que tiene el control de esa región. La Fiscalía asegura que en los próximos días tendrá datos de la investigación abierta por la policía. (Por J. Gómez Peña)