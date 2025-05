La guerra en Gaza siempre ha amenazado con extenderse por Oriente Medio. Pero el ataque del ejército hebreo contra un edificio contiguo a la Embajada ... persa en Siria ha multiplicado las posibilidades de que suceda. «Se avecina una tormenta», anunciaba el diario oficialista del régimen de los ayatolas, 'Tehran Times', en su portada del pasado viernes. «El régimen sionista se irá debilitando cada día, acercándose a su declive y extinción», añadía amenazante.

El analista del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional (INSS) Raz Zimmt está convencido de que la represalia llegará. Pero subraya que de cómo lo haga dependerá que el conflicto continúe escalando o que se logre salir de este «círculo vicioso de represalias de represalias».

- ¿Cuáles son las opciones sobre la mesa y sus consecuencias?

- Creo que Irán quiere vengarse de forma directa y no a través de las milicias que financia. Lo más relevante es qué tipo de objetivos buscará. En mi opinión, el ataque en Damasco no ha cambiado la estrategia iraní de evitar un enfrentamiento militar directo con Israel y Estados Unidos. Pero sí creo que los iraníes están dispuestos a correr más riesgos que antes, sobre todo porque se atentó contra un alto cargo de su ejército. Por eso, creo que no se puede descartar que busquen objetivos militares o estratégicos dentro de Israel, si consideran que no provocarán una represalia directa. En cualquier caso, lo más probable es un ataque contra Israel fuera de sus fronteras. O sea, contra alguna Embajada. Ya sea a través de atentados terroristas, drones o incluso misiles. Pero no es fácil.

- ¿Ha cometido Israel un error estratégico con su ataque a la embajada iraní?

- Israel busca hacer entender a Irán que no puede escapar a las consecuencias de utilizar milicias afines para lanzar ataques. Israel está evitando objetivos dentro de Irán para evitar una mayor escalada del conflicto. Si la represalia iraní hace lo mismo, creo que el círculo vicioso se puede detener. De lo contrario, el riesgo de un choque directo no solo entre Israel e Irán, sino también con Hezbolá, es muy elevado. Nadie lo quiere, pero un error de cálculo puede tener graves consecuencias.

Tablero geopolítico «China ayuda a Irán a sortear las sanciones económicas y Rusia está más involucrada en la cooperación militar»

- La comunidad internacional está criticando duramente estas acciones de Israel. ¿Por qué se empeña en operar fuera de la legalidad?

- Hay que diferenciar entre lo que Israel hace en tiempos de paz, que es legítimo criticar, y lo que ahora considera vital para lograr sus intereses. Nosotros no iniciamos la guerra en Gaza ni las hostilidades con Hezbolá. Pero tenemos que defendernos. Y en todas las acciones que se toman se hace una evaluación de riesgos en la que se considera la reacción de la comunidad internacional. Pero cuando el riesgo es inminente, hay que actuar. Se hizo en Damasco porque allí estaba quien coordinaba acciones contra Israel.

- ¿En qué situación se encuentra el programa nuclear iraní?

- Lo más preocupante a ese respecto es que Irán está muy cerca de convertirse en un estado atómico. Ya enriquece uranio al 60%, muy cerca del 90% requerido para uso militar. Y podría lograrlo en cuestión de días. Pero ese sería solo el principio, porque luego necesita crear una bomba atómica y el misil balístico que la lleve hasta el objetivo. La inteligencia dice que aún le faltan entre 6 meses y dos años para lograrlo.

- ¿Qué papel juegan en este escenario China y Rusia?

- Irán no necesita ayuda extranjera para construir una bomba atómica. Otra cosa es el apoyo político y económico que recibe de ambos. Ya no se puede alcanzar un consenso global contra Irán como sucedió cuando Obama era presidente. Ahora China le ayuda a sortear las sanciones económicas, y Rusia está más involucrada en la cooperación militar, porque recibe los drones que necesita para Ucrania. Que a cambio pueda ofrecerle capacidades militares para fortalecer su fuerza aérea, por ejemplo, es preocupante.

Solución política «Mientras los gobernantes de Gaza no reconozcan el derecho de Israel a existir no es realista plantear un estado palestino»

- Su principal aliado, Estados Unidos, es cada vez más crítico con las decisiones de Israel. ¿Podría Israel sobrevivir sin su apoyo?

- Israel necesita a Estados Unidos. Necesita de su ayuda política y militar. Por eso, Israel no es indiferente a lo que se dice en Washington. Eso no quiere decir que tengamos la misma visión de las cosas. A veces, tenemos que actuar de forma independiente aunque vaya contra los intereses de Estados Unidos. Creo que si logramos un alto al fuego en Gaza, aunque los americanos tienen dudas sobre las operaciones en Rafah, podemos seguir alineados. Porque la alianza estratégica es vital para Israel.

- ¿Qué relevancia tiene el repliegue de tropas israelíes en el sur de Gaza?

- No es una retirada de Gaza. Lo que sucede es que los objetivos militares de Jan Yunis se han cumplido, que se han neutralizado las capacidades militares de Hamás allí, y que hay que centrarse en Rafah, donde se librará la última etapa de las operaciones.

- Parece que crece el descontento en Israel. ¿Está Netanyahu escalando el conflicto para mantenerse en el poder?

- Temo que las encuestas que apuntan a su derrota en las elecciones, si se celebran pronto, puedan tener un efecto en su decisión de alargar la guerra. Pero hay que recordar que Israel no es un régimen autocrático en el que un solo hombre tiene todo el poder. La retirada de Jan Yunis creo que es un buen ejemplo de ello. Cuando el Ejército ha considerado que no tiene sentido continuar allí, ha decidido marcharse, independientemente de las implicaciones políticas que tenga.

Potencia nuclear «Irán está muy cerca de convertirse en un régimen atómico. Ya enriquece uranio al 60%, muy cerca del 90% requerido para uso militar»

- Políticos como Pedro Sánchez abogan por reconocer el estado palestino ya. ¿Tendría esto alguna consecuencia?

- Yo soy favorable a la solución de los dos estados. Pero para que Israel cambie su postura hacia los palestinos, la principal condición es eliminar, política y militarmente, a todos los elementos de su sociedad que no están preparados para reconocer el derecho de Israel a existir. Mientras esos elementos gobiernen Gaza, no nos queda otra opción. No es realista plantear un estado palestino en las circunstancias actuales, mientras no haya una alternativa moderada a Hamás. Pero eso puede llevar años.

- ¿Está llevando a cabo Israel un genocidio en Gaza?

- No. Lo que sucede es que Hamás está utilizando a la población gazatí para protegerse, porque no le importa. En este situación, es muy difícil para el ejército israelí lograr sus objetivos sin matar a civiles. ¿Se puede decir que no ha cometido errores y no ha atentado contra inocentes? Claro que no. Es algo que sucede en la guerra. Ha pasado contra el ISIS o en Afganistán. Los gazatíes son víctima de un régimen islamista radical que solo se preocupa de su ideología.