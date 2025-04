«Parad el genocidio. Dejad de mandar armas a Israel. Esta locura no puede continuar», suplica Abás

A los 88 años, con un país destruido y más de 40.000 muertos a sus espaldas en menos de un año, el presidente de ... la Autoridad Palestina Mahmoud Abás subió este jueves al pódium de la Asamblea General de la ONU con un mensaje desafiante para Israel: «No nos iremos, no nos iremos. Palestina es nuestra tierra», repitió con la voz rota. «Si alguien tiene que irse serían los ocupantes usurpadores».

A esas horas el responsable de la masacre palestina estaba a punto de aterrizar en Nueva York con la misma determinación de seguir combatiendo a los terroristas de Hamás, palabra esta que nunca salió de la boca de Abás, decidido a no ceder al Israel «ni un centímetro» del territorio en el que nacieron sus padres y abuelos, ni de los argumentos que justifican los incesantes bombardeos de Gaza desde los ataques del pasado 7 de octubre. «No estoy aquí para responder a las mentiras del primer ministro israelí», advirtió Abás sobre Benjamín Netanyahu, quien niega que los soldados hebreos maten mujeres y niños. «Yo os pregunto, por Dios, ¿entonces quién ha matado a los 15.000 niños de los 40.000 muertos, y otro número igual de mujeres y ancianos? Parad esto. Parad el genocidio. Dejad de mandar armas a Israel. Esta locura no puede continuar».

Sus palabras caían en saco roto, porque esas mismas horas Israel informaba haber obtenido 8.700 millones de dólares del Pentágono para mantener sus operaciones militares y reforzar su sistema antimisiles, lo que «demuestra el compromiso inquebrantable de EE UU con la seguridad de Israel», dijo el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado. Pero Abbas no culpa solo a EE UU, «el mundo entero es responsable», advirtió.

La lista de agravios y violaciones al derecho internacional en Gaza, Cisjordania y Líbano que recitó es interminable. «Cualquiera que vaya a Gaza no la reconocerá», lamentó. El 75% de la región «ha sido completamente destruida». Por eso pidió a la comunidad internacional que imponga sanciones a Israel «por sus crímenes y masacres», lamentando que EE UU, «la mayor democracia del mundo», haya obstruido tres veces las resoluciones del Consejo de Seguridad sobre un alto al fuego. El mismo país que ha impedido que Palestina sea admitida como miembro de pleno derecho en la ONU. «No entiendo cómo EE UU insiste en privarnos de nuestros legítimos derechos de libertad e independencia con los mismos derechos que el resto de los 194 países. No somos menos que ellos», lamentó. Gracias al voto de la Asamblea General, Palestina se sentará este año en ese órgano, aunque no dispondrá de derecho a voto.

Abás pidió que se expulse a Israel, país que a su juicio no merece ser miembro por haber pedido públicamente que se barra a la ONU de la faz de la tierra y haberse negado a implementar sus resoluciones. «Desde 1949 hasta la fecha, nada ha ocurrido. Vamos a presentar una solicitud a la Asamblea General sobre este asunto», avanzó antes de dejar el escenario, acompañado de gritos de «Palestina Libre» emanados de la audiencia.