La nueva fase de la guerra se centrará en ataques contra los líderes de Hamás

La guerra para acabar con Hamás «será larga y se llevará a cabo por fases». Fueron las palabras del consejero de Seguridad estadounidense, Jake Sullivan, ... tras viajar a Tel Aviv y reunirse con Benjamín Netanyahu. La próxima de las fases consistirá en reducir la intensidad de los últimos dos meses para centrarse en ataques de mayor precisión dirigidos a la cúpula de mando de los islamistas, según explicó el enviado de Joe Biden. La Casa Blanca mostró una vez más su apoyo total a Israel en una jornada en la que el ejército siguió con sus combates calle por calle en los principales feudos de Hamás al norte y sur de la Franja y logró recuperar los cuerpos de tres soldados capturados el 7 de octubre. Un día en el que las sirenas volvieron a sonar en Jerusalén por los cohetes lanzados desde Gaza, que fueron interceptados sobre la ciudad santa.

Las palabras de Sullivan sobre la nueva etapa en el conflicto llegaron pocas horas después de que un alto funcionario norteamericano dijera que los días de Yahwa Sinwar están «contados (…) No importa cuánto tiempo tarde, pero se hará justicia porque tiene la sangre de 38 estadounidenses en sus manos». Los servicios de Inteligencia trabajan contra el reloj para localizar el paradero del líder político del movimiento islamista, a quien consideran el cerebro de la matanza en los kibutz próximos a la verja de separación. Los militares combinan los bombardeos masivos con las incursiones terrestres, una de las últimas en una de las casas de Sinwar en Yan Younis, para acabar con un enemigo atrincherado en túneles.

El inicio de la etapa de transición desde el momento actual de alta intensidad «a una fase de operaciones de precisión» fue uno de los temas que Sullivan discutió con Netanyahu, pero no se atrevió a hablar de plazos. El diario 'The New York Times' reveló que el deseo de Joe Biden es que el cambio de estrategia de Israel se produzca en dos semanas, con la entrada del nuevo año.

El consejero de Seguridad Nacional destacó que la táctica que emplean los milicianos palestinos supone «una carga increíble, inusual para un ejército en la época actual», ya que «no tiene la oportunidad de encontrarse con el enemigo en un campo de batalla en el que los civiles están en un lado y los terroristas en el otro». El enviado de Biden recordó que Hamás «se esconde detrás de la población, usa a civiles como escudos humanos y sitios protegidos como hospitales y escuelas con fines militares».

Una de las primeras consecuencias prácticas del viaje de Sullivan fue la apertura del paso de Kerem Shalon para la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, una petición estadounidense que aceptaron sus aliados y que permitirá aumentar el acceso de camiones.

Ataque a la frontera egipcia

La visita del consejero de Seguridad norteamericano coincidió con un nuevo apagón de las comunicaciones en Gaza, algo que se produce cuando hay una operación importante en marcha. En este caso, los aviones y helicópteros hebreos atacaron la frontera con Egipto, al sur de Rafah, «donde operaban los terroristas de Hamás, que ayudaban a los esfuerzos de contrabando liderados por la organización terrorista, incluyendo armas», según el comunicado del ejército. Los bombardeos acabaron con todos los puestos de la Policía palestina e hicieron crecer el temor de un posible plan de desplegarse a lo largo de la verja para cortar la amenaza de contrabando e impedir posibles intentos de huida.

Acabado su viaje a Israel, Sullivan puso rumbo a Ramala para ver al presidente palestino, Mahmoud Abás. Washington apela a resucitar la solución de los dos Estados, pero Tel Aviv no quiere ni escuchar esta posibilidad y, según revelaron fuentes diplomáticas a 'The Times of Israel', los líderes políticos han pedido al equipo de Biden que no hable en público de esta solución porque «después de lo ocurrido el 7 de octubre sería un regalo para Hamás».

Quienes no tienen dudas sobre el futuro de Gaza tras la guerra son los sectores ultranacionalistas sionistas, que piden la reocupación del territorio palestino para volver a una situación como la que existía hasta 2005. El ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, se mostró partidario a la «ocupación total». En opinión del ministro, «cualquiera que hoy venda la idea de que los palestinos pueden volver a dirigir las cosas no recuerda lo que pasó el 7 de octubre».