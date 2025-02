Netanyahu deja claro a EE UU que nunca aceptará un Estado palestino

Mientras en cada foro y reunión mundial se habla de la instauración de dos Estados, uno palestino y otro israelí, como salida para la actual guerra en la Franja de Gaza, el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, niega esa posibilidad. Lo ha hecho ya en ... varias ocasiones y acaba de dejar clara su postura ante su gran aliado, Estados Unidos. Se opone al establecimiento de un Estado palestino cuando finalice el conflicto. El dirigente judío sólo aceptará un acuerdo si Israel se queda con el control absoluto de la seguridad en todo el territorio de Gaza. La inamovible postura de Netanyahu supone un jarro de agua fría para los países, incluido Estados Unidos, que buscan el final de esta guerra que ya dura tres meses.

Pese a todo, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, asegura que Estados Unidos no dejará de trabajar para conseguir una solución que pase por dos Estados en el conflicto palestino-israelí. «Habrá una Gaza postconflicto. No habrá una reocupación de la Franja», defendió Kirby a los periodistas mientras volaba en el Air Force One. En las últimas semanas, Washington ha pedido a Israel que reduzca su ofensiva y ha argumentado que el establecimiento de un Estado palestino debería ser parte del «día después» de la guerra. La diplomacia norteamericana no lo tiene fácil con Netanyahu, muy presionado por el ala radical de su gobierno, en el que incluso algún ministro llegó a abogar por el uso del arsenal nuclear para exterminar al enemigo.

«El primer ministro debe ser capaz de decir no a sus amigos», señaló Netanyahu en una rueda de prensa y en referencia a Estados Unidos. No abandona su trinchera. «En cualquier acuerdo futuro, Israel necesita el control de seguridad de todo el territorio al oeste del Jordán. Esto choca con la idea de soberanía palestina. ¿Qué se puede hacer?», remarcó en unas declaraciones recogidas por el diario británico 'The Guardian'. Netanyahu confirmó que su ejército continuará la ofensiva sobre la Franja. «Seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas hasta que alcancemos todos nuestros objetivos: la devolución de todos los rehenes, la eliminación de Hamás y la certeza de que Gaza nunca volverá a representar una amenaza para Israel», enumeró.

A continuación, el primer ministro detalló que Israel ya ha acabado con dos terceras partes de los combatientes de Hamás. Eso es solo un paso. Se comprometió ante su ciudadanía a prolongar la guerra hasta la «victoria completa». «Hasta ahora, dieciséis o diecisiete de los veinticuatro regimientos de Hamás han sido destruidos. Después viene la fase de limpiar el territorio de militantes. La primera acción suele ser más corta, la segunda suele llevar más tiempo», detalló Netanyahu.

Con la imagen de un soldado israelí caído en el frente, el primer ministro envió un mensaje de apoyo a sus fuerzas armadas y les prometió que su sacrificio actual tendrá premio en un futuro cercano. La guerra, dijo, durará hasta que Hamás sea derrotada por completo y el centenar de rehenes hebreos en manos de Hamás sea liberado. Luego, una vez concluido el conflicto, Netanyahu descarta la creación de un Estado palestino. Israel, avisa, controlará toda la Franja de Gaza aunque Estados Unidos diga lo contrario.

Casi cien muertos más

Mientras, la bombas siguen sonando. Hamás asegura que al menos 93 personas murieron durante la madrugada del jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de la Franja. Entre las víctimas hay 16 miembros de una misma familia, que estaban en una casa en Rafah, junto a la frontera con Egipto.

El ejército israelí, que bombardea Gaza desde el 7 de octubre, realizó también una decena de incursiones en Yan Yunis y en los campamentos de refugiados instalados alrededor de esta localidad, la principal en el sur de la Franja.