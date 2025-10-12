HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Steve Witkoff y, detrás, Jared Kushner e Ivanka Trump durante su discurso en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv. Reuters

Netanyahu afirma que Israel está «preparado» para recibir a los rehenes este domingo

Hamás sopesa adelantar la entrega de veinte cautivos vivos para no coincidir con la llegada de Trump a Jerusalén este lunes, y reclama incluir en la lista de excarcelados a dos de sus excomandantes más radicales

M. Pérez

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:26

Los enviados estadounidenses a Oriente Medio, Steve Witkoff y Jared Kushner, convirtieron la reuniòn sabatina de los israelíes en la plaza de los Rehenes de ... Tel Aviv en un auto de fe sobre el coraje y la perseverancia «Celebramos algo extraordinario, un momento que muchos creían imposible. Sin embargo, aquí estamos, prueba viviente de que cuando la valentía se une a la convicción, los milagros pueden ocurrir», exclamó el empresario amigo de Donald Trump ante una multitud cercana al medio millón de personas. «Ustedes (los rehenes) están volviendo a casa», añadió.

