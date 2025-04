Más de 42 millones de raciones que incluyen platos tradicionales

Han pasado catorce años desde que un cocinero asturiano llamado José Andrés decidiera dar el salto de los fogones a la cooperación para crear World ... Central Kitchen (WFC) junto a su esposa Patricia. Un chef llegado a Estados Unidos en los noventa, de éxito, mediático y con dos estrellas Michelín se embarcó en la misión de repartir comida en Haití tras el terremoto que dejó decenas de miles de muertos en la isla.

La isla del Caribe fue el punto de partida de un camino que le ha llevado por desastres naturales en todo el mundo (Puerto Rico, Estados Unidos, México…) hasta llegar a las guerras de Ucrania y Gaza, las dos misiones bélicas que tiene abiertas en 2024. La organización vive horas de luto tras la muerte de siete de sus empleados en un ataque de Israel contra los dos vehículos blindados en los que viajaban en la Franja. El ejército investiga lo que califica de «trágico accidente» y WCK anuncia que suspende temporalmente las operaciones en una Franja en la que Israel ha recurrido al hambre como «arma de guerra», en palabras del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Con la experiencia de guerra de Ucrania a sus espaldas, José Andrés activó a su equipo para actuar en Gaza en cuanto estalló la guerra y a las pocas semanas puso en marcha una operación a gran escala por tierra, mar y aire. WCK abrió un gran almacén en El Cairo desde el que ya han salido 1.700 camiones con destino Gaza cargados con material para cocinas y alimentos. La organización cuenta con 73 cocinas en Rafah, Deir el Balah y Jan Younis y da empleo a miles de gazatíes, lo que le permite preparar una media de 335.956 raciones diarias, lo que suponen más de 42 millones de comidas en total desde que están en la Franja.

En las últimas semanas han realizado intentos de llegar al norte, la parte más castigada por los bombardeos en la que sobreviven miles de civiles a las puertas de la hambruna y hasta allí han conseguido llevar 230.000 raciones.

En este vídeo, la australiana Zomi Frankcom, contaba hace días, con entusiasmo, su labor en #Gaza con la ONG World Central Kitchen, del chef José Andrés.

Zomi y otros 6 compañeros han muerto en un ataque israelí.

El coche iba señalizado y los israelíes conocían sus movimientos pic.twitter.com/PubxwO5GmJ — Almudena Ariza (@almuariza) April 2, 2024

En un artículo de opinión publicado en 2020 en 'The New York Times', José Andrés admitió que «la distribución es el talón de Aquiles en cualquier respuesta de emergencia». Por este motivo, y ante la negativa de Israel a abrir los pasos terrestres, en marzo puso en marcha el corredor marítimo desde Chipre. El primer cargamento con doscientas toneladas llegó a mediados de marzo y un segundo, con quinientas, llegará en breve al muelle improvisado construido por la propia organización. En este corredor WCK trabaja en cooperación con el buque español Open Arms.

La tercera vía impulsada por el chef español fue la aérea y gracias a su relación con el rey Abdalá de Jordania animó al país árabe a probar esta iniciativa que luego han seguido varios Estados.

«Socorristas de alimentos»

La organización se define como «un equipo de socorristas de alimentos» y aplican «un modelo de acción rápida, aprovechar los recursos locales y adaptarnos en tiempo real, sabemos que una comida nutritiva en tiempos de crisis es mucho más que un plato de comida: es esperanza, es dignidad y es una señal de que alguien le importa».

Con el paso de los años se ha consolidado como el mayor programa de alimentación de emergencia creado por un grupo de cocineros y han superado la cifra de 350 millones de raciones de comida desde 2010. La organización no tiene ánimo de lucro y en 2022 recibió más de 500 millones de dólares en contribuciones y subvenciones, según recogió 'The New York Times', cuatro veces más que el año anterior.

BASTA YA !!!!

Desde que comenzó @chefjoseandres he visto a esta organización trabajar en el reparto de ayuda humanitaria (raciones de comida y comida caliente) en infinidad de sitios, sobretodo últimamente en Ucrania, Cisjordania y como entraban sus camiones en la franja de Gaza… https://t.co/bePEV5529K pic.twitter.com/2ZnP7voTou — Miguel De La Fuente (@MDFzonacaliente) April 2, 2024

En cada país adaptan los menús a las circunstancias y tratan de obtener proveedores locales para hacerse con alimentos lo más cerca posible y formar equipos de trabajo. Son cocinas móviles a base de fuegos de gas o leña, dependiendo de las posibilidades, y con enormes cazuelas para preparar cantidades industriales que sean fáciles de repartir en platos individuales.

En el caso de Gaza, para los palestinos supone toda una sorpresa cuando hacen cola delante de una de sus cocinas para encontrarse con platos tradicionales de su gastronomía como la mujadara, a base de arroz, lentejas y cebolla caramelizada. Muchas de las recetas que se preparan en sus cocinas en zonas de catástrofe o guerra se recopilan en el libro 'The World Central Kitchen Cookbook: Feeding Humanity, Feeding Hope', publicado un mes antes del estallido de la guerra en Gaza.