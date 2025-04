El Líder Supremo de Irán llama a votar en masa «para vencer al enemigo»

Las autoridades de Irán buscan una alta participación en los comicios presidenciales del viernes y el Líder Supremo, Alí Jamenei, ha dirigido este martes un ... discurso a la nación en el que ha exhortado a los ciudadanos a acudir a las urnas en masa. En palabras del ayatolá, «las elecciones son siempre un test, pero ahora más que nunca» y ha recordado que una alta participación «ayuda a vencer a los enemigos». Jamenei mueve ficha para acallar las llamadas al boicot e intentar superar la cifra oficial del 48% de participación registrada en los comicios de 2021, en los que ganó en primera vuelta el fallecido Ebrahim Raisi. Para Teherán una alta afluencia es sinónimo de confianza en el sistema islámico en un momento de enorme incertidumbre debido a la guerra en Gaza y el peligro de expansión regional.

Los seis candidatos seleccionados por el Consejo de Guardianes tomaron parte en el quinto y último debate televisado que se ha organizado en campaña. Las encuestas apuntan a un duelo en las urnas entre los conservadores Saeed Jalili, exnegociador nuclear, y Mohammad Baqer Ghalibaf, antiguo alcalde de Teherán y portavoz del Parlamento, y el reformista Masoud Pezeshkian, seguidor de los postulados del expresidente Mohamed Jatami, que cuenta con el apoyo en campaña del extitular de Exteriores Javad Zarif.

La gran duda es conocer la capacidad de movilización que tendrán los seis candidatos en un proceso que apunta a una segunda vuelta entre los dos más votados porque no hay un favorito claro que pueda obtener más del 50% de los votos. En un intento de contrarrestar la desilusión con el proceso electoral en una parte de la población que piensa que nada cambiará pese a su voto, el régimen permitió la selección de un reformista, algo que no ocurrió en 2021.

Papel de Estados Unidos

La crisis económica es el tema central de la campaña y Pezeshkian ha expresado su intención de retomar los contactos con Occidente para acabar con las sanciones impuestas por Washington. Jamenei criticó esta actitud en su discurso y dijo que «quien piense que no es posible tomar medidas sin los favores de EE UU, no administrará bien el país». Jamenei no está de acuerdo con quienes «piensan que todos los caminos del progreso pasan por Estados Unidos; No, no es así».

Históricamente, los presidentes electos en la república islámica han tenido poca libertad para tomar decisiones en estrategia de seguridad nacional, el desarrollo del programa nuclear o política exterior. Las grandes decisiones del país están en manos del Líder.