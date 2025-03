¿Tiene Siria un futuro?

Las perspectivas de futuro de Siria siguen siendo muy inciertas. Al Golani puede parecer el nuevo hombre fuerte del país, pero a todos los efectos ... prácticos ha comenzado esta aventura como un simple empleado del autócrata turco Recep Tayyip Erdogan.

No es exageración ni desprecio plantearlo así, pues ha sido Erdogan quien, primero, impidió la total aniquilación de los rebeldes sirios menos extremistas al proporcionarles un santuario, un último reducto en torno a Iblid tras la caída de Alepo, y luego, durante nueve años, ha protegido a los supervivientes, los ha reagrupado, abastecido, entrenado y pertrechado, hasta que ha llegado el momento de darles rienda suelta y derrumbar el tinglado assadista como el castillo de naipes que era realmente.

Pero ahora Al Golani controla, hasta cierto punto, un extenso territorio donde hay una población, unas infraestructuras y unos recursos que deberían permitirle dejar de depender de Erdogan. Sin embargo, la situación del nuevo hombre fuerte es precaria. Sus fuerzas se han sobreextendido, y no dispone de la capacidad coercitiva para controlar toda Siria. Si tuviera que luchar, volvería a depender casi completamente de su patrocinador turco.

Esta es la razón de que Al Golani reitere las declaraciones conciliadoras hacia las minorías, o los derechos de las mujeres, empezando por el vestuario. Necesita captar lealtades y ampliar su base de poder. También necesita que lo poco que queda de la Administración assadista siga funcionando a su servicio. Si la jugada sale bien, consolidaría su posición, absorbiendo a numerosas facciones y jefecillos, y aplastando a los recalcitrantes.

En cuanto a los alauíes, la venganza es inevitable contra los altos mandos de la dinastía Assad, y un par de miembros del clan familiar que no lograron huir a tiempo ya han sido linchados. Les irán siguiendo otros, pero el verdadero problema es evitar que esa venganza afecte de manera indiscriminada a toda la comunidad alauí.

Tema aparte es Estado Islámico: con ellos no hay margen para componendas. O los aniquilas, o te aniquilan ellos a ti. Afortunadamente, sus fuerzas ahora no son muchas, y una vez caída la tiranía no musulmana de los Assad, su margen para reclutar gente entre la mayoría árabe suní se ha reducido de forma muy drástica.

En cuanto a los kurdos, con ellos sí que es posible alcanzar alguna componenda, pero aquí, Al Golani tropieza con un serio cortocircuito geopolítico: el enfrentamiento turco-kurdo. ¿Alberga Erdogan ambiciones territoriales contra Siria? ¿Pretende anexionarse el Kurdistán sirio? ¿Y otras zonas del país? Si Al Golani no logra impedirlo, ¿se resentiría su posición como gobernante? ¿Y buscarían los israelíes anexionarse la esquina suroeste del país, que forma parte de la cuenca hidrográfica del río Jordán?

Pero la amenaza más insidiosa para el futuro de Siria podría surgir de su propio pueblo. Si cada pequeño o mediano cargo recae en los vicios típicos de la sociedad tradicional árabe, y se dedica a llenar los puestos administrativos con sus propios parientes, y todos juntos se dedican a desviar todo el dinero posible hacia sus propios bolsillos, será imposible que esto termine bien.