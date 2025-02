Israel traslada a las calles el pulso contra la ONU y su agencia de refugiados palestinos

La campaña contra la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, lanzada por Israel hace más de una semana derivó este lunes ... en la primera protesta contra la entidad en Jerusalén Este. Unas doscientas personas lideradas por el teniente de alcalde de la ciudad santa y líder colono, Arieh King, se concentraron frente a su sede para pedir a gritos que desparezca. «Protestamos contra esta organización anti israelí. Como vimos el 7 de octubre, la UNRWA es Hamás y por eso debe cerrar todas sus escuelas y clínicas. Su único servicio es envenenar a los niños con un sistema educativo antisemita», declaró King a los medios presentes en una movilización que repetirán hasta que logren su objetivo de que cese la actividad. Una meta compartida por el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, quien tampoco quiere saber nada de este organismo vinculado a Naciones Unidas después de la guerra.

Los eslóganes más repetidos en la concentración de este lunes fueron «UNRWA es Hamás» y «UNRWA fuera». El activista israelí Ziv Maor acudió a la protesta porque piensa que «es importante señalar que la ONU ya cuenta con una agencia para refugiados que se llama ACNUR y no es necesaria una específica para los palestinos. Al mantener su actividad se hace eterno el conflicto manteniendo el estatus de los refugiados desde 1948, esto no puede ser».

Las autoridades israelíes acusaron a doce trabajadores de la agencia de Naciones Unidas en Gaza, donde cuenta con 13.000 personas, de haber tomado parte en los ataques del 7 de octubre. Sin esperar a la investigación de la UNRWA, una quincena de países como Estados Unidos o Alemania -los principales donantes- cortó sus ayudas. Otros como España han optado por reforzar su apoyo en este momento de crisis humanitaria extrema en la Franja. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció este lunes un envío adicional de 3,5 millones de euros a esta organización dependiente de la ONU.

En la protesta de Jerusalén no pasaron por alto esta decisión, que fue recogida en los medios locales, y en opinión de Maor «se debe a la influencia de la minoría musulmana en el gobierno de Madrid y es una dirección que deben cambiar, no pueden seguir esta deriva anti israelí».

«Sin evidencias»

La guerra en Gaza está a punto de entrar en su quinto mes y dos millones de personas dependen de la ayuda que suministra UNRWA. Ante el corte de las ayudas, la agencia adelantó que tendría que suspender su actividad en el plazo de un mes y pusieron la mirada en los países del Golfo a la espera de la llegada de fondos de urgencia. En una entrevista concedida a Financial Times, el máximo responsable de UNRWA, Philippe Lazzarini, aseguró que los israelíes, de momento, no han proporcionado detalles de las acusaciones y que las afirmaciones filtradas a los medios no contienen evidencias y se basan en grabaciones de llamadas telefónicas y tarjetas de identificación.

M. Ayestaran

Lazzarini adelantó que se ha creado un «grupo de revisión independiente» para evaluar cómo la agencia garantiza la neutralidad y responde a acusaciones de infracciones graves. En palabras del responsable de la agencia, «esta revisión externa independiente se llevará a cabo en paralelo con una investigación actualmente en curso por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas» y el resultado se presentará en el plazo de un mes.

Los ultranacionalistas arremeten contra Biden por exigir la entrada de ayuda a Gaza que luego «va a parar a Hamás»

Los frentes se multiplican en una región que recibe por quinta vez desde el 7-O a Antony Blinken. El secretario de Estado estadounidense hizo su primera parada en Arabia Saudí y de allí viajará a Egipto, Catar, Israel y los territorios palestinos. La prioridad de Blinken es impulsar una tregua que abra la puerta a la liberación de los 136 cautivos israelíes en Gaza y a la llegada de más ayuda humanitaria. Los estadounidenses estudian la posibilidad de seguir enviando fondos a Gaza a través de otras agencias de la ONU como el Programa Mundial de Alimentos (PMA) o UNICEF.

Críticas a Washington

Aunque Estados Unidos ha dado un apoyo militar y diplomático firme al Estado judío desde el primer segundo de la guerra, incluido el caso de UNRWA, los ultranacionalistas intensifican sus críticas a la Casa Blanca. Por segundo día consecutivo, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, arremetió contra Joe Biden porque «debe dejar de presionarnos para permitir la entrada de combustible y equipo humanitario a Gaza, que termina en manos de Hamás». Este sector político es cada vez más fuerte en un Israel en el que los ataques del grupo islamista del 7-O han radicalizado aún más un panorama político en el que los partidos ultranacionalistas sionistas ganan adeptos cada día.

A la espera de la respuesta de Hamás a la nueva propuesta de alto el fuego, Netanyahu visitó a las tropas y aseguró que en estos meses han logrado acabar «con el 75% de los batallones de Hamás». En palabras del primer ministro, «no hay sustituto para la victoria total (…) No pondremos fin a la guerra sin lograr este objetivo, que restablecerá la seguridad tanto en el sur como en el norte».