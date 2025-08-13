HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un niño gazatí corre a por la ayuda alimentaria arrojada desde aviones en Deir al-Balah. Reuters

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Los islamistas ya han trasladado a uno de sus líderes a El Cairo para un primer contacto, aunque Netanyahu no aparcará sus planes de ocupación y negocia la apertura en Sudán del Sur de un campamento para los gazatíes

M. Pérez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:10

Israel baraja enviar esta misma semana a Doha a un equipo negociador para abordar de nuevo la posibilidad de un alto el fuego en Gaza ... y la liberación de todos los rehenes en manos de Hamás. El retormo a una posible mesa de diálogo es consecuencia, especialmente, del esfuerzo de los mediadores árabes que, desde la ruptura de los contactos entre los islamistas y el Estado hebreo en julio, han mantenido la presión sobre las dos partes para que no arrojasen la toalla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  5. 5 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  8. 8 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 El fuego obliga a evacuar a 700 vecinos de Jarilla, Villar de Plasencia y Cabezabellosa y a cortar dos carreteras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes

Israel sopesa enviar un emisario a Doha para estudiar con Hamás el canje de rehenes