Israel propone crear una «coalición regional» contra Irán en Oriente Medio

Oriente Medio se asoma a un escenario desconocido después de la decisión de Irán de acabar con décadas de una estrategia de contención y guerra ... indirecta contra Israel. Dos semanas después de un bombardeo hebreo contra el consulado de Teherán en Damasco, en el que fueron asesinados siete altos cargos de la Guardia Revolucionaria, la república islámica lanzó un ataque combinado de drones y misiles contra territorio del Estado judío con apoyo de sus grupos afines, Siria, Líbano, Yemen e Irak. «Buscamos crear una nueva ecuación. A partir de ahora ya saben que si atacan nuestros intereses en cualquier parte del mundo, nos vengaremos», dijo Hossein Salami, comandante del cuerpo de élite del ejército persa, para explicar el giro en la política de defensa.

El bombardeo dejó doce heridos y daños leves en una base aérea en el desierto del Neguev, pero los iraníes y sus correligionarios lo celebraron como una gran victoria porque suponía el primer ataque directo. En este juego macabro de ofensivas y respuestas en una tierra donde impera el ojo por ojo, la pelota está ahora en el tejado de Benjamín Netanyahu, a quien le corresponde decidir cuándo y cómo será la represalia por los trescientos drones y misiles que le envió su gran enemigo.

Casi la totalidad de las aeronaves y proyectiles fueron interceptados antes de entrar en el espacio aéreo del Estado judío. El escudo antimisiles 'Cúpula de Hierro' resultó efectivo, pero una de las grandes lecturas de la noche de zozobra fue comprobar que Israel no está solo. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, como único país árabe, formaron parte muy activa del blindaje.

Venganza zanjada

Benny Gantz, exministro de Defensa y miembro del gabinete de guerra, lanzó la idea de crear una «coalición regional» antiiraní y adelantó que la intención de su país es dar una respuesta al régimen islámico «en el momento adecuado» para que pague «el precio exacto». Gantz insistió en la necesidad de consolidar «un frente global unido» porque considera a Teherán una amenaza para todo el mundo. Un frente en el que los israelíes aspiran a contar con países como Emiratos Árabes Unidos (EAU).

A la espera de esa posible respuesta por parte Tel Aviv, el ataque iraní contra suelo israelí lo que sí ha generado es un fuerte sentimiento de condena en el mundo. El rey Felipe VI ha sido una de las voces que este lunes ha repudiado la incursión del fin de semana, que ha enmarcado en el «estado de incertidumbre» actual a nivel internacional. En ese sentido, ha defendido la necesidad de «buscar alianzas» en el plano geopolítico para «afrontar los retos y las dificultades». El presidente francés, Emmanuel Macron, expresó igualmente su rechazo a la «inédita» operación contra el Estado judío y abogó por «evitar una escalada» en la región, al igual que el ministro de Exteriores británico, David Cameron, que ha pedido al Gobierno de Netanyahu que se abstenga de «tomar represalias».

«No tenemos intención de seguir con estas operaciones defensivas, pero si fuera necesario no dudaremos en hacerlo» Gobierno de Teherán

En opinión de la analista libanesa Saad Amal, «Estados Unidos y el resto de países occidentales y árabes dieron un paso sin precedentes para defender directamente a Israel. Este ataque de Irán demostró que la autosuficiencia de Israel en materia de defensa es limitada y no podrá llevar a cabo una futura guerra de manera independiente».

Tras la operación nocturna contra Israel, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dio por zanjada la cuenta pendiente por el bombardeo de su legación en Damasco. Adoptando un discurso similar al que suele emplear Tel Aviv, el jefe de la diplomacia persa dijo que no tenían «intención de continuar con estas operaciones defensivas, pero si fuera necesario no dudaremos en proteger nuestros intereses ante una nueva agresión». Por contra, en Tel Aviv quien tiene la última palabra es Netanyahu. Su ministro de Defensa, Yoav Gallant, declaró a los medios que «esto no ha terminado todavía».

Orgullo y miedo

La respuesta de Irán no fue una sorpresa, como constituyó el ataque de Hamás el 7 de octubre, y llegó tras días de avisos a diferentes niveles. Las defensas hebreas estaban listas para frenar la agresión y mostraron una efectividad casi total, nada que ver con el desastre de otoño, cuando los comandos palestinos superaron las medidas de seguridad levantadas durante años para reforzar el cerco de Gaza.

En las calles de Irán se respiraba este domingo una mezcla de orgullo y miedo, según las imágenes difundidas por los medios locales. Este paso dado por el Líder Supremo, Alí Jamenéi, supone un aviso para su enemigo, que a partir de ahora sabe que un ataque directo ha dejado de ser un tabú. Los persas no emplearon ningún arma desconocida en su operación y aseguraron que sus objetivos fueron bases militares, no ciudades. Esta respuesta permitió a la república islámica comprobar las defensas con las que cuenta Israel y la importancia que tiene para su rival el papel de países aliados.

«A partir de ahora ya saben que si atacan nuestros intereses en cualquier parte del mundo, nos vengaremos» Guardia Revolucionaria

Tras una noche de tensión, por la mañana se reabrieron los espacios aéreos de Israel y el resto de países implicados. En Irán se alargó por un plazo de veinticuatro horas la suspensión de todos los vuelos domésticos ante el temor a la represalia hebrea. El encargado de hacer el balance militar de los hechos fue el general Mohamed Bagheri, jefe del Estado Mayor, y señaló que los dos objetivos de Teherán fueron «una instalación de la Inteligencia en el monte Hermón y la base aérea de Nevatim en el Neguev». En palabras de Bagherim, tienen «mayor potencial del que se ha visto» y se apostó por la precisión para no causar bajas entre los civiles.

Por unas horas Tel Aviv giró su brújula hacia el este y Gaza vivió una de las jornadas más tranquilas de los últimos seis meses. El choque directo entre una potencia nuclear como Israel y otra que puede serlo, o estar muy cerca, como Irán eclipsó a una guerra donde la próxima parada será el asalto sobre Rafah.