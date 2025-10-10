Israel declara el alto el fuego y las tropas se repliegan en Gaza

El Gobierno de Israel ratificó la primera fase del plan de Donald Trump para Gaza pasada la una de la madrugada y el ejército comenzó ... de manera inmediata su repliegue. Los militares tienen veinticuatro horas para retrasar sus posiciones a la denominada «línea amarilla» pactada con Estados Unidos, con los que todavía conservan el control de más del 58% de la Franja. Un portavoz militar ha informado de que esperan concluir la operación a mediodía o esta misma tarde. Los israelíes mantendrán bajo su control zonas clave como Beit Hanoun, partes de la Ciudad de Gaza, Khan Yunis y casi toda Rafah.

Cuando termine el repliegue, arrancará el plazo de 72 horas para el intercambio de rehenes por presos palestinos, lo que fija el lunes como el día elegido. Ese mismo día aterrizará en Israel Donald Trump, arquitecto del acuerdo, y hablará ante el Parlamento.

La votación del Gobierno esta pasada madrugada fue tensa y los ministros ultranacionalistas se opusieron al acuerdo. No se ha difundido el resultado final, pero los medios israelíes detallan que no se votó para «poner fin a la guerra», como prevé finalmente el plan de paz de Trump, sino que se aprobó un documento de seis páginas en hebreo correspondiente a la primera fase del citado plan. Sólo la primera fase, nada más, que establece el alto el fuego, el repliegue militar y el intercambio de rehenes por presos. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, acusó a Benjamín Netanyahu de permitir «que Hamás siga gobernando en Gaza».

Uno de los puntos más polémicos en todo intercambio es la lista de presos elaborada por Hamás. Según los detalles publicados por la prensa israelí, saldrán de la cárcel 250 prisioneros de seguridad, con delitos de sangre, así como 1.700 gazatíes que no estuvieron involucrados en los ataques del 7 de octubre de 2023 y 22 menores de 18 años, también residentes en la Franja. Además, serán devueltos 360 cuerpos de combatientes palestinos.

En este conflicto ambas partes conservan cadáveres del enemigo para utilizar en este tipo de negociaciones. Pese a la presión de Hamás, tres líderes del movimiento, Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat y Abbas al-Sayed, no serán liberados. Pero otros comandantes, sí. Las autoridades israelíes comenzaron a primera hora de la mañana a informar a las familias de las víctimas de atentados de que los responsables de la muerte de sus seres queridos quedarán en libertad.

Apocalipsis en Ciudad de Gaza

Muchos gazatíes regresan a Ciudad de Gaza y lo que se encuentran es un panorama apocalíptico. El ejército hebreo ha empleado en la capital la misma estrategia que en Rafah o Khan Younis y barrios enteros han quedado reducidos a escombro. Israel no ha podido acabar con el brazo armado de Hamás, pero fuentes de Inteligencia consideran que el grupo apenas cuenta con «unas pocas decenas de cohetes», su infraestructura militar ha sido en gran parte destruida y entre el 50% y el 60% por ciento de los túneles de combate han sido destruidos. Eso sí, sigue contando con miles de milicianos.

Tras ratificar el acuerdo, Netanyahu convocó una reunión con responsables de Defensa bajo el título 'El día después' para discutir alternativas a Hamás en Gaza, qué países participarán en la reconstrucción y quiénes tendrán presencia militar en la fuerza internacional que se planea desplegar tras la salida de Israel. La propuesta de Trump deja muchas incógnitas sin resolver y las negociaciones no serán sencillas.

Esta primera fase del acuerdo también abre la puerta a la llegada de ayuda. Según el texto aprobado por las dos partes, 600 camiones con alimentos, medicamentos, combustible y suministros de refugio entrarán diariamente en la Franja a través de canales privados y de la ONU. Podrán circular libremente por las rutas de Saladino y Rashid. Los gazatíes también podrán salir hacia Egipto, pero con la aprobación israelí. Una vez que se concrete un nuevo mecanismo con El Cairo, quienes se marcharon podrán regresar a la Franja.

Netanyahu ha comparecido esta misma mañana con los dos principales asesores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, a quienes ha agradecido haber «trabajado incansablemente» con su ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Demer, en la consecución del acuerdo, «Hemos luchado durante estos dos años para lograr nuestros objetivos de guerra», ha declarado el primer ministro.

La retirada de las tropas ha comenzado de manera discreta esta madrugada. La movilización se ha realizado mientras la fuerza aérea mantenían los bombardeos y se producían ataques de artillería, según fuentes militares, para proteger la salida de los soldados. Algunas unidades se han retirado por completo de Gaza y han regresado a territorio israelí mientras otras se están instalando en la línea de repliegue.

Los bombardeos nocturnos han causado al menos media docena de muertos y cuarenta desaparecidos. Minutos antes de la entrada en vigor del alto el fuego ha sido asesinado también un reservista del ejército, alcanzado por los disparos de un francotirador de Hamás, La organización islamista ha pedido a los gazatíes que no se aproximen a las tropas para evitar posibles incidentes ya que continúan en máxima alerta.