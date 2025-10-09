HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este jueves, 9 de octubre, en Extremadura?
Un joven palestino reparte caramelos entre los niños del campamento de Nuseirat para festejar el alto el fuego. AFP

Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»

La organización islamista asume que el acuerdo con Israel sobre Gaza supone un «alto el fuego permanente» en vísperas de que el ejército se repliegue y se ponga en marcha la liberación de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:47

Comenta

Hamás asume el «fin oficial de la agresión de las fuerzas de ocupación israelíes contra la Franja de Gaza». Su principal líder, Khalil al-Hayya, ... ha confirmado en su discurso que «se ha alcanzado un acuerdo de alto el fuego permanente» y que la organización ha recibido «garantías» de los enviados estadounidenses y de los mediadores árabes y turcos de que «la guerra ha terminado completamente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El padre del supuesto autor del homicidio de Badajoz pide declarar ante el juez
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 La dana Alice pone en alerta a Extremadura por lluvia y tormenta
  4. 4 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  5. 5 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  6. 6

    Los investigadores esperan al volcado de los teléfonos para establecer la relación entre autor y víctima en el crimen de Badajoz
  7. 7

    La Junta reactiva la prolongación de la ronda sur hasta la A-5 por la frontera
  8. 8 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  9. 9

    Más de 250 trabajadores piden a la Junta en el juzgado que les abone su indemnización por cese
  10. 10 Herido grave un hombre al volcar un camión cuando realizaba maniobras de descarga cerca de Talavera la Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»

Hamás dice que ha recibido «garantías» de que la «guerra ha terminado»