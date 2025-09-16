HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rebelde hutíes en el funeral de uno de los milicianos. Efe

Israel bombardea un puerto controlado por los rebeldes hutíes en Yemen

El ejército hebreo interceptó un misil lanzado por este grupo apoyado por Irán

T. Nieva

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:31

Israel ha bombardeado este martes el puerto yemení de Hodeida, controlado por los rebeldes hutíes. Es el último ataque de la tropas hebreas contra los ... milicianos respaldados por Irán, tras el asesinato del primer ministro hutí el mes pasado en la capital, Saná. Horas después de esta acción, el ejército de Tel Aviv aseguró que había interceptado un misil lanzado desde Yemen. Las sirenas sonaron en Jerusalén y otras zonas del país.

