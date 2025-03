Los hispanopalestinos repatriados se quejan de la separación de familias

Entre los hispanopalestinos evacuados de Gaza y repatriados a España la semana pasada ha cundido cierto malestar por la separación de varias familias y, en ... algunos casos, por sus condiciones de alojamiento. Así se han quejado tres repatriados, quienes critican que la bienvenida dispensada el jueves por los ministros en funciones de Exteriores y Defensa, José Manuel Albares y Margarita Robes, cambió radicalmente en cuanto se hicieron la foto con ellos al aterrizar en la base de Torrejón de Ardoz.

«Al final de la recepción, el trato fue malo y nos obligaron a subir a los autobuses para llevarnos a tres provincias sin discutir y separando a las familias», explican Salah Awad El Sousi y Riad Ali El Aila, dos veteranos profesores que hacen de portavoces de los repatriados. Aunque están contentos con el albergue de Badajoz donde han sido alojados y agradecidos a las autoridades, les piden que «nos traten como ciudadanos españoles y no como refugiados de otros países». Una de sus principales preocupaciones es «poder seguir teniendo una vida digna y que nuestros hijos y nietos vayan a la universidad y la escuela».

Los 139 hispanopalestinos repatriados, de los que 85 tienen pasaporte español y 54 son sus familiares, han sido repartidos entre Extremadura, el País Vasco y Asturias. En esta última Comunidad Autónoma, en una residencia a las afueras de Oviedo, ha sido alojado Martín Awour con su esposa, sus cuatro hijos, su padre y otra familia evacuada de Gaza.

«El choque ha sido al saber que estamos rodeados por un grupo de jóvenes discapacitados de Ucrania, algunos de los cuales salieron desnudos de sus habitaciones asustando a mis hijos, que esa primera noche no pudieron dormir pese a que llevábamos 48 horas sin descansar», cuenta Martín Awour. Aunque se ha quejado y quiere ser trasladado a otro lugar porque «las puertas de las habitaciones están abiertas y no hay ninguna seguridad», no sabe cuánto tiempo durará su estancia en dicho centro. «Estamos agobiados y desesperados. No comemos ni dormimos. Nos volvemos locos», se lamenta Awour, quien no esperaba estas condiciones.

Tras la repatriación la semana pasada desde Egipto, este lunes fueron evacuados de Gaza otros 32 hispanopalestinos, de los que ocho eran menores de edad. Son prácticamente los últimos que quedan allí y, en principio, habían decidido no abandonar Gaza, pero el agravamiento de la guerra les ha hecho cambiar de opinión.