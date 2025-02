El guardaespaldas de Taylor Swift se une a Israel para luchar contra Hamás «No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas», ha declarado

L. Gil Martes, 17 de octubre 2023, 17:22 | Actualizado 17:31h. Comenta Compartir

Los reservistas israelíes están siendo llamados a filas para luchar en la guerra contra Hamás. Uno de los últimos casos que ha salido a la luz es el del guardaespaldas de Taylor Swift, que ha dejado su vida en Estados Unidos para unirse al conflicto. «Conseguí el trabajo de mis sueños, que me encanta, grandes amigos a los que llamo familia y un hogar muy cómodo. No tenía que venir aquí, pero no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares solo por ser judíos o por ser israelíes», ha declarado.

El exintegrante del equipo de seguridad de una de las cantantes más famosas del mundo, que se hizo viral con un vídeo en el que aparece trasladando Swift durante uno de sus conciertos de la gira 'The Eras Tour' , ha decidido dejar su puesto, por el que ganaba alrededor de 500.000 dólares al año, y una vida totalmente acomodada, para luchar por lo que cree correcto.

🇵🇸🇮🇱 | GUERRA ISRAEL-GAZA: El guardaespaldas israelí de la cantante Taylor Swift acaba de renunciar a su trabajo para luchar contra Hamás.



El llamó a la gente a "no quedarse quietos y no hacer nada. No estar en el lado equivocado de la historia".

pic.twitter.com/KEYEUk2pQB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 16, 2023

El guardaespaldas, que era miembro de las Fuerzas de Defensa de Israel antes de aceptar trabajar para la artista, ha llamado a apoyar al Estado judío, «a no quedarse quietos sin hacer nada y a no estar en el lado equivocado de la historia». «No debería tratarse solo de una persona. Debería ser: '¡¡¡Estoy con la humanidad!!!'», ha dicho. Y ha añadido, «Mientras un lado protege a bebés, niños y ancianos, el otro los utiliza como escudos humanos».