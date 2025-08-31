HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

Con Greta Thunberg, Ada Colau y otras figuras públicas a bordo, la misión internacional parte con ayuda humanitaria y decenas de barcos en una histórica movilización contra el asedio a la Franja

Leire Moro

Leire Moro

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:46

Este domingo a las 13:00 horas ha zarpado del Moll de la Fusta del puerto de Barcelona la Global Sumud Flotilla, una iniciativa internacional ... compuesta por decenas de embarcaciones con activistas, artistas y representantes políticos, que pretende llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Israel. La flotilla, que se presenta como «independiente y no afiliada a ningún partido o gobierno», pretende abrir un corredor humanitario en medio del devastador conflicto que vive el enclave palestino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 83 años Antonio Masa Godoy, voz de la patronal durante cuatro décadas
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán
  4. 4 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  5. 5

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  6. 6

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  7. 7 Muere a los 68 años el sacerdote extremeño Claudio Molina Olivares
  8. 8

    El hospital Quirón enfila el último año de sus obras en la avenida de Elvas
  9. 9 Un gol del meta del Pontevedra frustra al Cacereño
  10. 10 Cogida del novillo a un maletilla cuando se colocó de rodillas para torearlo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí

La flotilla Global Sumud zarpa de Barcelona rumbo a Gaza para romper el bloqueo israelí