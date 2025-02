Exteriores confirma la muerte de la joven española desaparecida tras los atentados en Israel

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este miércoles el fallecimiento de la sevillana Maya Villalobo Sinvany, la joven hispano-israelí de 19 años que estaba haciendo el servicio militar en la la base de Nahal Oz, situada a pocos kilómetros de la frontera con Gaza, y que se encontraba desaparecida desde el pasado sábado, cuando se produjeron los ataques terroristas por parte del brazo armado de Hamás en suelo israelí.

El Gobierno, en un comunicado, ha vuelto a reiterar su «más enérgica condena del ataque terrorista de Hamas a Israel» y ha expresado su «más profundo pesar y todas sus condolencias a la familia y allegados por la muerte de Maya Villalobo Sinvany». Tras la noticia, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también ha traslado el pésame a los familiares de la fallecida y ha señalado que «nada justifica un atentado terrorista».

Hasta ahora se desconocía su paradero y se sospechaba, incluso, que podía encontrarse entre las personas secuestradas. Milicianos de Hamás entraron en estas instalaciones militares hebreas y secuestraron a varios soldados israelíes, como se ha podido ver en varios vídeos difundidos después de la operación de las brigadas de Ezedín Al-Qassam. Decenas de asaltantes tomaron la base después de colarse por una valla fronteriza. Desde entonces, se desconocía su paradero.

El padre de Maya, Eduardo Villalobo, es profesor titular de Microbiología en la Universidad de Sevilla y fue quien a través de las redes sociales se dirigió al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidiéndole ayuda: «Mi hija está desaparecida, los teléfonos no funcionan». Poco después borraba el mensaje y explicaba que la Embajada ya estaba en contacto con ellos.

Hasta ahora, la familia de la joven sevillana se encontraba «consternada» por la falta de noticias y aseguraba no haber tenido contacto con ella desde las 9:30 horas del pasado sábado, tres horas después de haber comenzado la operación 'Inundación de Al-Aqsa'. «Maya es una joven muy alegre, con un corazón inmenso, enamorada de España, que sabe recibir y devolver con creces el amor de todas las personas que la queremos», la definieron sus allegados.

Un vasco y su esposa, desaparecidos

Villalobo no era la única ciudadana española en paradero desconocido tras los ataques de Hamás. Exteriores también confirmó el lunes la ausencia de Iván Illarramendi Saizarr, guipuzcoano de 46 años nacido en Zarautz, que residía en el kibutz Kissufim, también situado cerca de la frontera con Gaza. En la misma situación se encuentra su mujer Lorena Garcovich, de origen chileno, según ha confirmado este miércoles la Policía Nacional al juzgado de la Audiencia Nacional que ha abierto diligencias por estos hechos.

En concreto, la juez María Tardón ha acordado aceptar la competencia para investigar la desaparición de estas personas. La magistrada indica en su auto que el pasado 9 de octubre, lunes, se presentó un escrito elaborado por la Jefatura del Servicio de Información de Madrid dando cuenta de las acciones terroristas sucedidas los días 7 y 8 de octubre en el que informaba de la desaparición de dos ciudadanos españoles y la mujer de uno de ellos en zona de conflicto. Aunque Exteriores confirmó hoy el fallecimiento de la sevillana Maya Villalobo.

El escrito recayó por reparto en el Juzgado Central de Instrucción número tres que, una vez solicitado informe al Ministerio Fiscal, asume la competencia por encuadrarse los hechos en los tipos penales de los artículos 571 y siguientes del Código Penal al tratarse de un supuesto delito de terrorismo. Además, corresponde a la jurisdicción española investigar estos hechos al existir víctimas con nacionalidad española, de conformidad con el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

«Seguramente los llevaron como rehenes»

Iván Illarramendi y su esposa Lorena Garcovich, que vivieron varios años en Bilbao, residen en el kibutz Kissufim, de apenas 300 habitantes. Este enclave se encuentra a menos de dos kilómetros de la frontera de Gaza y fue uno de los primeros en ser atacado por los miembros de la brigada Ezedín Al-Qassam. En pleno ataque terrorista lograron escribir a los padres de ella que sentían que alguien estaba entrando en su casa.

«Pudimos conversar por WhatsApp y ella pedía auxilio porque había gente dentro de la casa», relató Danny Garcovich, padre de Loren y suegro de Iván, quien cree que ambos se encuentran «secuestrados». Entonces, pasadas las 12.30 horas de la tarde del sábado, perdió el contacto con ellos, ha narrado Garcovich al medio chileno T13. Danny reside en Israel desde hace tres décadas junto a su mujer y su hija Loren y es encargado multimedia de la universidad Ben-Gurión, en la propia región de Negev en la que reside su hija y su yerno.

Tras el paso de los miembros de la brigada Ezedín al-Qassam de Hamás por la zona, en la vivienda de Iván y Loren no había signos de disparos, sangre y la casa se encontraba vacía. «En las casas hay un cuarto blindado para protegerse de los bombardeos. En algunos casos, como no pudieron abrir las puertas de los refugios, lo que hizo esta gente (Hamás) fue prender fuego a la casa, incinerando a quienes estaban dentro», explicó Garcovich. «Hemos tenido suerte porque no hicieron eso en la casa de mi hija. Llegaron, rompieron todo lo que pudieron, forzaron la puerta del refugio y después los sacaron, y seguramente los llevaron como rehenes para usarlos como moneda de cambio por presos que están en las cárceles de Israel», añadió.

«Estamos seguros que los han secuestrado. Si los hubieran acribillado lo sabríamos porque estarían los cuerpos», apostilló el suegro de Iván Illarramendi. «Lo que me da bastante esperanza es que están como secuestrados y no como personas que han muerto en estos ataques. Mientras estén como secuestrados tenemos la esperanza de poder recuperarlos», concluyó Danny Garcovich, que como la mayoría de los habitantes del kibutz fueron evacuados por el Ejército de Israel a una zona segura próxima al Mar Muerto.

Su familia la despide «con mucho dolor y amor» La familia de la joven sevillana Maya Villalobo Sinvany, ciudadana hispano-israelí fallecida tras el ataque del grupo terrorista Hamás en Israel a la base militar Nahal Oz donde Maya estaba haciendo el servicio militar, ha despedido a su hija, de 19 años de edad, «con mucho dolor y amor». En un comunicado difundido a través de las redes sociales de la Asociación de la Prensa de Sevilla consultado por Europa Press, la familia ha mostrado «nuestro pesar y solidaridad con todas las personas que sufren. Es lo que Maya hubiera querido». «Ella siempre será en nuestra memoria una niña alegre y llena de amor, una adolescente deseosa de conocer el mundo, una joven mujer enamorada de España y muy cariñosa con sus padres», han destacado sus padres en el comunicado. En él, han agradecido a «quienes han estado pendiente de ella, sobre todo, a familiares y amigos» y han vuelto a pedir a los medios de comunicación que «respeten nuestro dolor y necesidad de privacidad en estos terribles momentos».

