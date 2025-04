Daniel Levy ha dedicado la mayor parte de su vida a buscar una solución al conflicto israelí-palestino. Británico de nacimiento e hijo de supervivientes ... del Holocausto, preside el Proyecto Estados Unidos-Oriente Medio y fue negociador hebreo en las conversaciones de paz con líderes palestinos en la cumbre de Taba y el proceso de Oslo-2, bajo el liderazgo de los primeros ministros Yitzhak Rabin y Ehud Barack.

Levy también ha sido el principal redactor de la Iniciativa de Ginebra de 2003 y el cofundador de la organización J Street, que financia a candidatos políticos que promueven una nueva dirección en la estrategia estadounidense hacia la paz en Oriente Medio. Él mismo entró en política mientras servía en el ejército israelí durante el tiempo que permaneció en el Estado hebreo. Dominaba el inglés y su oficial de mando se lo llevó al Ministerio de Justicia para asistir a las conversaciones de paz de Oslo. Escribe a menudo en 'The New York Times', 'The Nation', 'Haaretz', Al Jazeera, la BBC y CNN. Levy habla con este medio desde su oficina en Londres sobre sus impresiones un año después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás.

- ¿Qué evaluación hace del conflicto?

- A nivel militar, en el equilibrio de fuerzas, creo que el panorama es mixto. De hecho, hace tres semanas se podría haber afirmado que ha sido una mala guerra militar para Israel al no haber conseguido una victoria total contra Hamás.

En su opinión, «el tipo de campaña de destrucción que Israel ha llevado a cabo en Gaza no es, en muchos sentidos, un signo de fuerza», aunque «por supuesto ha sido terrible para los palestinos. Hay cientos de miles de personas asesinadas en Gaza y Cisjordania. Así que no quiero pretender decir a ese lado de la ecuación parece feliz». Levy considera que el Ejecutivo hebreo «se ha fijado objetivos inalcanzables, tal vez intencionadamente inalcanzables, porque aquí había objetivos políticos, y objetivos militares». Con Hezbolá, en cambio, destaca que Tel Aviv ha obtenido logros que no ha tenido contra Hamás.

- ¿Hezbolá ha sido degradado y, en parte, acorralado, a través de un éxito de Inteligencia?

- Sí, aunque el coste es tal vez mayor para el resto del mundo que para Israel, porque creo que este ataque de mutilación masiva con los 'buscas' es otra línea roja que Israel ha cruzado y que hace del mundo un lugar más peligroso para todos nosotros.

- Lo que en principio era una «operación» contra Hamás en Gaza se ha convertido en un conflicto en toda regla con Líbano y casi con Irán. ¿Está Netanyahu fuera de control?

- Es importante reconocer el papel de Netanyahu, claro, pero no es solo él: es toda una sociedad que se ha vuelto cada vez más extrema en ideología y en la ola de impunidad que se refleja en los medios de comunicación. Netanyahu y su partido, Likud, se han alineado básicamente con el Gran Israel que propugna la anexión a gran escala, al menos de facto, de Ben Gvir y Smotrich (los ministros del sector ultra del Gobierno). Y una de las cosas de las que no hablamos lo suficiente es que las personas que están haciendo estas declaraciones ideológicas extremas y descabelladas (en Israel) dirigen un país que tiene armas nucleares.

- ¿Cree que la Administración de Joe Biden se ha dejado arrastrar a una guerra?

- Estados Unidos, actor clave, se ha negado a ejercer presión. Se ha unido a Israel en la batalla narrativa. Podríamos culpar a Occidente y a Washington por décadas de impunidad y encubrimiento. Y creo que Tel Aviv está debilitando a EE UU porque, ante los ojos del mundo, demuestra que éste no puede controlar a sus aliados, que no tiene ninguna posición en el Derecho Internacional y que puede ser fácilmente manipulado por los sionistas.

Dos teorías sobre Washington

Levy expone dos teorías que, sin ser del todo excluyentes, podrían ser verdad al mismo tiempo. La primera, «que la Administración estadounidense realmente apoya la guerra genocida. El denominado 'eje de la resistencia' que respalda la cuestión palestina impide que Estados Unidos pueda crear una nueva 'pax americana' entre Israel y sus aliados árabes que le permita gestionar la región y garantizar lo que quiere garantizar: que no haya una hegemonía regional hostil alineada con Rusia o China».

La otra interpretación, agrega el exnegociador israelí, supondría que Washington no quiere una guerra, pero es incapaz de influir en la toma de decisiones ante un férreo primer ministro hebreo como Netanyahu que, hasta ahora, ha dado manifiestas muestras de hacer caso omiso a los organismos internacionales. En ese caso, sentencia, el equipo de Biden «es un grupo de aficionados. A pesar de las consecuencias políticas que se imponen (menos donantes, divisiones dentro del partido y entre el electorado), han mostrado una incompetencia increíble con la toma de decisiones».