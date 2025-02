Egipto advierte a Israel de que no eche a los palestinos al Sinaí

Pablo M. Díez Enviado especial. El Cairo Martes, 31 de octubre 2023, 22:12 | Actualizado 22:45h. Comenta Compartir

«Nosotros, los egipcios, estamos dispuestos a sacrificar millones de vidas para que nadie se acerque a ni un grano de arena (del Sinaí). Es ... un mensaje claro». En una visita a la ciudad de El-Arish y al cercano paso fronterizo de Rafah, por donde entra la ayuda humanitaria a Gaza, el primer ministro de Egipto, Mostafa Madbouly, advirtió este martes a Israel de que no expulse a los palestinos a la vecina península del Sinaí. La cuestión ya no es aceptar o no a los refugiados, algo que el Gobierno de El Cairo rechaza para no propagar el conflicto a su territorio, sino avisar a Tel Aviv de que no le permitirá que eche a los 2,3 millones de gazatíes que viven en Gaza.

Tal y como vienen informando diversos medios israelíes desde la semana pasada, ésa es la recomendación que le ha hecho al Gobierno de Benjamín Netanyahu el Ministerio de Inteligencia. A pesar de su nombre, no es el organismo encargado de los servicios secretos israelíes, sino un pequeño departamento gubernamental que propone políticas y actuaciones al Ejecutivo. Sus propuestas no son vinculantes, pero curiosamente coinciden con las de un 'think tank' cercano a Netanyahu, el Instituto Misgav, que provocaron una sonada polémica la semana pasada. Y no es para menos, porque esa expulsión de los palestinos de Gaza podría ser considerada una 'limpieza étnica' y, por tanto, un crimen de guerra. Noticias relacionadas Hamás se prepara para intercambiar los rehenes por miles de presos palestinos El embajador israelí en la ONU luce la estrella impuesta por los nazis Los bombardeos sobre Gaza llegan a los campos de refugiados y matan a 145 civiles en el de Yabalia Así lo alertan los medios israelíes Local Call y +972, que han revelado y traducido al inglés el documento del Ministerio de Inteligencia, de diez páginas y fechado el 13 de octubre. Para llevar a cabo este desalojo de la Franja, el plan propone ganarse el apoyo de Estados Unidos y las naciones árabes, y que otros países del Mediterráneo, «especialmente Grecia y España», acojan a parte de esos exiliados palestinos. Para convencerlos de su marcha, además de las bombas, el mensaje sería el siguiente: «Alá se ha asegurado de que perdáis vuestra tierra por el liderazgo de Hamás. No hay más alternativa que mudarse a otro lugar con la ayuda de vuestros hermanos musulmanes». Al margen de que el Gobierno hebreo haga más o menos caso, la mera difusión de dicha sugerencia abre un nuevo frente en este conflicto y preocupa a Egipto. De hecho, el plan propone precisamente lo que está haciendo el ejército: empujar a los palestinos del norte al sur de Gaza para luego echarlos al Sinaí. Para disuadir a Tel Aviv de tales intenciones, el primer ministro egipcio advirtió de que no le dejará «liquidar» la causa palestina a su costa. «Lo único que puede proteger a un lugar es que sea desarrollado, habitado y construido para que nadie piense ni sueñe siquiera con desearlo», explicó Madbouly, según recoge el periódico estatal 'Arham'. Para ello, hasta 2030 el Gobierno de Al-Sisi prevé invertir en el norte del Sinaí 363.000 billones de libras (11.100 millones de euros) en 300 proyectos que van desde las infraestructuras hasta la educación, el comercio, la agricultura y el turismo. Pero antes debe garantizar la seguridad en la zona, cerrada a los extranjeros por la amenaza del terrorismo yihadista. «Proteger la seguridad nacional» Por si el desarrollo de la región no basta para impedir un hipotético éxodo palestino, el primer ministro egipcio también visitó el Batallón 101 en El Arish. Según informa Arham, el comandante del Segundo Ejército, Mohamed Rabie, le prometió que «estamos debidamente preparados para cumplir cualquier misión con el fin de proteger la seguridad nacional de Egipto en la estratégica dirección del nordeste», en alusión a la frontera con Israel y Gaza. Allí, en el paso de Rafah, el primer ministro volvió a clamar en el desierto por el fin de la catástrofe que sufre la Franja. «Egipto se está implicando a todos los niveles, desde el presidente Al-Sisi hasta las agencias estatales, para resolver esta crisis humanitaria que padecen los habitantes inocentes de Gaza», declaró Madbouly, tal y como recoge Reuters. De nuevo, volvió a abogar por la solución de los dos Estados: Israel y Palestina. Por dicho paso cruzaron a Gaza este martes 13 nuevos camiones de ayuda humanitaria, mientras que otros 81 están siendo inspeccionados por la aduana que Israel tiene a cien kilómetros, lo que está retrasando su reparto. Desde el 21 de octubre, han pasado a la Franja algo más de cien vehículos con 3.100 toneladas de ayuda humanitaria, una ínfima parte de lo que necesitan los gazatíes. Con 8.525 muertos por los bombardeos israelíes según el Ministerio de Salud palestino, el 70% de las víctimas son mujeres y niños. Por si la situación no fuera ya lo suficientemente mala, un nuevo frente se ha abierto desde el sur en Yemen, donde los rebeldes hutíes apoyados por Irán se unieron a la lucha contra Israel. En una declaración televisada, su portavoz, Yahya Saree, reivindicó tres ataques con misiles y drones y prometió «muchos más» como «apoyo a nuestros hermanos oprimidos de Palestina». Como se vio la semana pasada, dichos proyectiles sobrevuelan Egipto y dos de ellos cayeron en ciudades turísticas del Mar Rojo, lo que complica aún más su difícil papel en esta convulsa región.

