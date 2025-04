Los bombardeos israelíes fuerzan el éxodo de 400.000 libaneses a Siria

Israel bloquea a Líbano por tierra, mar y agua para asfixiar a Hezbolá. El ejército hebreo controla todos los movimientos para evitar la llegada de ... armas a una milicia chií que hasta ahora tenía en Siria su principal camino para el material enviado por Irán. Los soldados judíos bombardean cada día el sur de Beirut, invaden el sur del país con cuatro divisiones y expanden sus objetivos a puntos estratégicos como Al-Masnaa, el paso fronterizo principal entre Líbano y Siria, bombardeado hace una semana y que desde entonces opera con gran dificultad. Las autoridades del País del Cedro estiman que unas 400.000 personas han escapado al territorio vecino en busca de refugio y la mayoría lo ha hecho por este camino.

La carretera que une Beirut con Damasco está fuera de servicio en sus dos direcciones debido al enorme cráter y la única manera de cruzarlo es a pie. La Media Luna Roja siria ha desplegado un equipo que trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde y se encarga de ayudar a las familias que huyen de los ataques de Israel en dirección a Damasco. «Lo que nos da seguridad es la presencia de la Media Luna, mientras ellos estén aquí no creo que ataquen de nuevo, pero nadie se puede confiar», explica Ahmed, conductor sirio que espera la llegada de clientes a quienes llevar hasta Damasco. «En 2011 ellos nos acogieron y ahora es nuestro turno, no se puede pedir menos que esto», asegura el conductor.

Como ocurre en todas las guerras, los precios se han disparado y la mayoría de familias espera con paciencia la llegada de los autobuses de la Media Luna. Hasán Younes espera junto a seis miembros de su familia y explica que «nuestra huida empezó hace un año porque vivíamos en plena frontera con Israel. De allí nos fuimos a Nabatieh, pero con esta nueva ofensiva allí también bombardean y hemos decidido ir a Irak un tiempo».

Es un viaje que confían sea de ida y vuelta en el que agradecen a «sirios e iraquíes la apertura de puertas en un momento tan delicado, los ataques que sufrimos al sur del país son brutales», apunta Hasán antes de salir corriendo con los suyos para coger sitio en el recién llegado autobús.

Ampliar Un enorme cráter mantiene fuera de servicio la carretera que une Beirut y Damasco. M. Ayestaran

Quinto casco azul herido

Israel no quita el ojo de la porosa frontera y ataca casi a diario objetivos dentro de Siria, país que muchos temen pueda ser el próximo objetivo de Benjamín Netanyahu cuando termine con Líbano. Los frentes se multiplican y el Estado judío no tiene líneas rojas. La misión de los cascos azules informó de que un nuevo soldado resultó herido en la noche del viernes. El ataque se produjo en el cuartel general de UNIFIL en Naqoura, «que fue alcanzado por disparos debido a la actividad militar en curso en las cercanías. Aún no sabemos el origen del disparo», explicó el organismo internacional. Ya son cinco los cascos azules heridos desde que se negaran a aceptar la petición de Israel de retrasar sus posiciones cinco kilómetros.

Aliado Irán reiteró su apoyo a Hezbolá y como muestra envió al presidente de su Parlamento a Beirut

Tensión creciente El territorio sirio sufre ataques hebreos a diario y podría ser el próximo objetivo de Netanyahu

En el frente sur se intensifican los combates, Israel ordenó la evacuación de otras 22 poblaciones y puso a las ambulancias en su punto de mira porque acusó a Hezbolá de usarlas para mover armas y milicianos, aunque no aportó pruebas. La milicia proiraní volvió a lanzar decenas de cohetes y drones y las sirenas sonaron en un Israel que vivió el primer Yom Kippur en guerra desde 1973. El país espera con incertidumbre la respuesta a Irán y, según el Canal12, contarán pronto con baterías antimisiles que desplegará y operará el ejército de Estados Unidos.

Ampliar Familias libanesas ponen rumbo al exilio con sus escasas pertenencias. M. Ayestaran

Apoyo iraní

Los israelíes no permiten la llegada de aviones iraníes a Beirut por temor a que porten mercancía para la milicia chií, pero en la última semana se han producido dos visitas oficiales de alto nivel y han aterrizado con luz verde del enemigo. El último alto cargo en visitar la capital libanesa fue el presidente del Parlamento, Mohamed Baqer Ghalibaf, que es piloto y aterrizó a los mandos de la aeronave. Tuvo la oportunidad de visitar zonas afectadas por los bombardeos como el barrio de Basta y dijo que «nunca abandonaremos a Hezbolá, permaneceremos al lado del pueblo libanés». Los iraníes quieren apoyar al Partido de Dios en su momento más bajo, tras haber recibido duros golpes como la pérdida de Hasán Nasrala.

En su contexto 1973 era el último año, hasta ahora, en el que los judíos celebraron la sagrada jornada del Yom Kipur (comenzó al anochecer del viernes y finalizó al atardecer de este sábado) en guerra.

280 «objetivos terroristas» fueron alcanzados por el ejército israelí en Líbano y la Franja de Gaza, según fuentes militares, a lo largo del Yom Kipur.

22 poblaciones más ha ordenado el Estado hebreo evacuar en las últimas horas en el sur del territorio libanés.

En Al-Masnaa el golpe es el cráter que parte en dos el camino a Damasco. Las organizaciones humanitarias advierten de que se trata de una situación que pone en peligro a los civiles porque se trata de una ruta clave para escapar y que también podía servir para la llegada de ayuda humanitaria. Ahora los voluntarios de la Media Luna llevan de la mano a los pequeños, preparan las camillas si llega gente mayor y se convierten en portadores improvisados para que las familias puedan llevar el equipaje. Junto a ellos, un ejército de contrabandistas sube y baja por el cráter con garrafas de agua cargadas de gasolina libanesa para venderla en Siria, donde cuesta el doble.

«Nunca habría imaginado que, después de todo lo que ha pasado estos años, tuviéramos que dejar Líbano en busca de un lugar seguro en Damasco o Bagdad, a eso hemos llegado, dejamos Líbano para estar seguros en Siria o Irak», lamenta Hasán, ya sentado en el autobús junto a los suyos. Sirios y libaneses realizan el camino inverso al que este camino vio en 2011, un camino que todos esperan sea de ida y vuelta y no como el de millones de sirios que nunca han podido regresar.