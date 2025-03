Beirut llora entre escombros a Nasrala

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, quiso emular a su antecesor Hasán Nasrala tras la guerra de 2006 y en su primer discurso tras ... la entrada en vigor del alto el fuego proclamó «la victoria divina». Las cosas han cambiado mucho en estos 18 años, el partido proiraní ha quedado seriamente debilitado por los golpes recibidos, sufrido miles de bajas y perdido a Nasrala, el golpe más fuerte y complejo de llenar. En las últimas horas, además, corre el riesgo de perder su principal puerta de entrada de armas y municiones iraníes ya que los grupos armados de la oposición siria han lanzado una operación sorpresa contra Alepo, segunda ciudad de Siria y auténtico cuartel general de la Guardia Revolucionaria de Teherán y Hezbolá en el país vecino.

Las palabras de Qassem apenas llegan a las calles del sur de Beirut, el bastión del partido proiraní azotado con dureza por la aviación israelí durante los últimos meses. Los seguidores de Hezbolá organizaron una oración a pocos metros del lugar donde fue asesinado Nasrala y colocaron un camión cargado de altavoces para poner música patriótica y discursos del fallecido líder a todo volumen. Música en un mar de escombros, música para levantar el ánimo tras una «victoria divina» en la que «lo más importante es que hemos sobrevivido, esa es la gran victoria, que seguimos aquí y esto no se ha terminado», opina Ali, estudiante de Secundaria que acude por primera vez a Dahia desde la entrada en vigor del alto el fuego.

«Me esperaba más destrucción, cuando veía tanto bombardeo me esperaba no encontrar nada en pie», dice el joven, que no ha tenido la oportunidad de acercarse a Haret Hreik, la auténtica zona cero dentro de Dahia, en la que se escondía Nasrala en un búnker bajo tierra que descubrió la Inteligencia israelí.

Los vecinos afectados esperan que, como tras la guerra de 2006, Hezbolá ponga en marcha un plan de ayudas y algunos vecinos aseguran que ya les han informado de las primeras reuniones para hacer un balance de daños familia por familia. En función de los destrozos sufridos se paga más o menos y también hay compensaciones importantes para las familias con hombres caídos en combate. O al menos este era el sistema con el que trabajaba el Partido de Dios antes de ser descabezado, lo que le garantizaba una fuerte base social entre los chiíes.

Un partidario muestra un retrato de Hasán Nasrala. M. Ayestaran

Hasan Maouch muestra un cartel de Nasrala en una mano y en la otra lleva dos velas con los números 6 y 5, su edad. «He perdido a tres parientes y no tengo casa, es puro escombro, pero ninguna de las pérdidas sufridas es comparable a la de Nasrala. Era un héroe y se sacrificó por nosotros, ahora los jóvenes crecerán con sus enseñanzas y eso garantiza el futuro de la resistencia», opina.

Cuesta hablar debido a los bocinazos de los coches y la música atronadora. Fatima, madre de tres hijos, ha cambiado cinco veces de casa en el último año y ahora está obligada a quedarse en Beirut porque su vivienda original está en Ayta As Shab, una de las sesenta localidades ocupadas por Israel a las que no permite el regreso de los civiles porque ha establecido una especie de «zona de seguridad».

Toque de queda

El ejército también ha implantado un toque de queda al sur del río Litani de cinco de la tarde a siete de la mañana. Fátima repite el discurso oficial del Partido de Dios y dice que «esto es Dahia, donde el enemigo ha sido derrotado por la resistencia inspirada por nuestro maestro Nasrala…». De forma repentina, deja de hablar y le sale una lágrima. «En realidad, podremos volver a levantar todos estos edificios, lo que será muy duro de llenar será el vacío dejado por Nasrala, muy duro».

Ampliar De luto por la muerte del histórico líder de Hezbolá. M. Ayestaran

El alto el fuego es frágil e Israel, la parte fuerte en la mesa de negociación, impone sus exigencias sobre el terreno. Por segundo día consecutivo atacó una posición de Hezbolá en la que detectó «actividades sospechosas» y todos recordaron la amenaza de Benjamín Netanyahu de lanzar «una guerra más intensa» si detecta violaciones del acuerdo. En las últimas décadas, Nasrala era la voz que se ponía frente a la del líder israelí de turno, ahora sólo quedan sus discursos grabados. Hezbolá se enfrenta a un largo invierno y los seguidores del grupo han quedado huérfanos.